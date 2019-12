A Bitmain fortalece seu alcance global: nomeia a Bit5ive e a Fastblock como distribuidoras oficiais dos mineradores Antminers na América do Sul

"A América do Sul continua a ser uma região importante para o setor de mineração de criptomoedas. Nossa colaboração com a Fastblock e a Bit5ive nos ajudará a ampliar as relações que temos com a comunidade de mineração no local e inspirar confiança no processo de vendas dos Antminers", disse Irene Gao, Diretora de Vendas do Antminer para a região das Américas do Norte, Central e do Sul (NCSA).