A Bitpanda torna-se global: anuncia a Bitpanda Global Exchange e a IEO para o token do ecossistema BEST

A Bitpanda, a fintech vienense com cerca de 1 milhão de usuários e mais de 100 funcionários está lançando a Bitpanda Global Exchange, uma plataforma digital de negociação de ativos para operadoras, profissionais e instituições experientes. A Bitpanda Global Exchange (Bitpanda GE) está baseada na popular e fácil de usar plataforma Bitpanda, a qual é o local ideal para se comprar, vender e armazenar ativos digitais tais como Bitcoin, Etherum, ouro digital e muito mais na Europa.

A Bitpanda GE está disponível globalmente para negociações de criptomoeda para criptomoeda. Os usuários comprovados da Bitpanda dentro da maioria dos países da Europa também podem depositar Euros, Francos Suíços e Libras Esterlinas. A Bitpanda GE está conectada de perto com a plataforma Bitpanda, o que significa que os usuários podem movimentar fundos facilmente entre elas. A Bitpanda GE é lançada com pares de negociação populares, tais como BTC/EUR, BTC/USDT, ETH/EUR, XRP/EUR, MIOTA/EUR, ETH/BTC, XRP/BTC, MIOTA/BTC, PAN/BTC, BEST/BTC, BEST/EUR e BEST/USDT e terá muitos outros no futuro.

"Oferecer aos usuários experientes uma maneira de negociar ativos digitais e construir a maior plataforma de negociação da Europa é o próximo passo lógico para nós. A Bitpanda existe desde 2014 e somos uma das principais plataformas da Europa. Podemos tirar proveito de muitas sinergias e experiência", disse o CEO da Bitpanda, Eric Demuth.

Como parte do lançamento da Bitpanda Global Exchange, a Bitpanda está também lançando sua primeira Oferta Inicial de Câmbio (IEO – Initial Exchange Offering). O Token do Ecossistema Bitpanda (BEST) é a moeda do ecossistema Bitpanda que oferece aos usuários uma ampla série de benefícios e vantagens dentro do ecossistema Bitpanda. A crescente comunidade de cerca de 1 milhão de usuários da Bitpanda poderá se beneficiar de uma grande série de recompensas e vantagens. Por exemplo, eles terão uma redução de até 25% nas tarifas de negociação da Bitpanda, acesso prioritário ao próximo Bitpanda Launchpad, o qual estará disponível em breve e permitirá o lançamento de IEOs de terceiros.

"O BEST terá um papel vital na expansão da Bitpanda e na realização da nossa visão de democratizar as finanças e os investimentos pessoais. O BEST é o combustível do ecossistema Bitpanda, o que significa que a plataforma Bitpanda, a Bitpanda Global Exchange e os futuros produtos, tais como o Bitpanda Launchpad farão uso intensivo da incorporação do BEST", disse o CEO da Bitpanda, Eric Demuth.

Sobre a Bitpanda

A Bitpanda é uma fintech sediada em Viena, na Áustria, fundada em 2014 por Eric Demuth, Paul Klanschek e Christian Trummer. A empresa acredita totalmente no poder inovador das criptomoedas, ativos digitais e na tecnologia de cadeia de blocos. A missão da Bitpanda é eliminar as barreiras aos investimentos e trazer os produtos financeiros tradicionais para o século 21. Atualmente, a Bitpanda tem cerca de 1 milhão de usuários e mais de 100 membros em sua equipe. Com licença de provedora de serviços de pagamentos PSD2, segurança de última geração e experiência simplificada do usuário, a Bitpanda se tornou uma popular plataforma de negociação tanto para novatos quanto para especialistas. Os usuários podem atualmente negociar Bitcoin, Etherum, ouro e mais de 20 outros ativos digitais.

