A Bracco lança iniciativa global "BRACCO CARES" para apoiar profissionais da saúde durante tempos difíceis

MILÃO, 27 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A Bracco Imaging, uma empresa líder global no negócio de diagnósticos por imagem, anunciou hoje uma nova iniciativa chamada BRACCO CARES. A BRACCO CARES é um programa não promocional para apoiar a comunidade de cuidados com a saúde de todo o mundo durante a pandemia da COVID-19 e além.

A BRACCO CARES é uma oportunidade para a Bracco retribuir a comunidade de imagens por tudo que faz para apoiar o diagnóstico, tratamento e cuidados dos pacientes.

Dessa vez, a iniciativa BRACCO CARES será formada por uma série de webinars educacionais e palestras em vídeo que fornecem informações oportunas e relevantes e melhores práticas do setor, para ajudar os profissionais de saúde a navegarem através da situação da COVID-19. A BRACCO CARES é financiada através de uma bolsa educacional sem restrições concedida pela Bracco ao jornal Applied Radiology, o qual irá gerenciar o desenvolvimento e implementação da série de webinars e palestras em vídeo.

Fulvio Renoldi Bracco, CEO da Bracco Imaging, disse, "O Grupo Bracco faz parte da comunidade global de cuidados com a saúde há mais de 90 anos. Sendo uma parceira confiável no campo do diagnóstico por imagem, queremos apoiar os profissionais de saúde durante esses tempos sem precedentes. O programa BRACCO CARES é somente uma das muitas maneiras pelas quais a Bracco fornece apoio àqueles na linha de frente. Orgulhosamente estamos ao lado dos profissionais de imagens em todo o mundo".

Para mais informações sobre o programa Bracco Cares, visite o endereço: https://imaging.bracco.com/us-en/education/bracco-cares.

A Bracco Imaging S.p.A. parte do Grupo Bracco, é uma provedora líder mundial de diagnóstico por imagem, sediada em Milão, na Itália.

A Bracco Imaging oferece portfólio de produtos e soluções para todas as modalidades de diagnóstico por imagem: imagens por Raio-X (incluindo Tomografia Computadorizada-TC, Radiologia Intervencionista e Cateterismo Cardíaco), ressonância magnética por imagem (MRI), Ultrassonografia Melhorada por Contraste (CEUS), e Medicina Nuclear através de marcadores radioativos e novos agentes de imagens PET. Nosso portfólio em evolução contínua é complementado por uma série de dispositivos médicos, sistemas de administração avançados e software de gerenciamento de dosagens. A empresa opera em mais de 100 mercados em todo o mundo, tanto direta quanto indiretamente, através de subsidiárias, joint-ventures, licenças e acordos de distribuição em parceria. A Bracco Imaging tem uma forte presença nas principais geografias: América do Norte, China, Europa, Japão, Brasil, México e Coreia do Sul.

As fábricas da Bracco Imaging operam em total conformidade com as melhores práticas e com processos de produção sustentáveis e ecologicamente corretos. Os locais de fabricação estão localizados na Itália, Suíça, Alemanha, Canadá, China e Japão.

A Bracco Imaging tem uma organização de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) bem qualificada e inovadora, com uma abordagem eficiente e orientada por processos e um histórico na indústria de diagnóstico por imagem. As atividades de P&D estão localizadas em três centros baseados na Itália, Suíça e Estados Unidos. Para saber mais sobre a Bracco Imaging, visite o endereço www.braccoimaging.com

