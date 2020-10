A Budweiser celebra a jornada emocionante de Halsey para a fama na mais recente campanha global "Be A King"

"Make Your Name – Be a King" acompanha a metamorfose de Ashley para Halsey, levando o espectador em uma jornada emocionante enquanto ela segue incansavelmente a sua trajetória para o estrelato. Por meio de poesia inédita, Halsey descreve como Ashley encontrou inspiração no uso diário do metrô que finalmente a levou a adotar seu nome artístico da estação Halsey do metrô da cidade de Nova York. Armada apenas com determinação, sonhos e uma caneta, a atitude e a crença em si mesma de Halsey permitiram que ela avançasse e encontrasse o sucesso para ser coroada uma "King" global da música.

"Eu me senti muito honrada pela Budweiser ter considerado minha história interessante o suficiente para recriá-la em detalhes tão vívidos. A própria cidade de Nova York frequentemente parecia um reino. Meus dias escondida compondo músicas em Nova York geralmente eram desolados e sem esperança, mas eram coloridos com a fantasia de um dia explorar a magnitude disso tudo e de dominar as coisas da minha própria maneira. Eu compus músicas no metrô que mais tarde apresentei no palco com ingressos esgotados do Madison Square Garden e foi nesse momento que eu verdadeiramente me senti como uma "King", nesta cidade antes incompreensível," disse Halsey. "Eu escrevi o poema que acompanha o filme para contar a história de quando eu era mais jovem e guardava toda a raiva, a empolgação e a confusão porque um dia, naquele palco do MSG, eu sentiria tudo isso explodir e ser liberado de mim. Eu finalmente seria uma 'king' na cidade em que alcancei a fama."

Como parte da campanha global, Budweiser e Halsey estão colaborando em artigos de edição limitada. Desenhada por Halsey e sua equipe, a coleção de roupas incentiva os fãs a celebrarem a mentalidade de um "King". Os fãs podem fazer a pré-reserva da coleção em halseymusicstore.com e todos os lucros serão transferidos para a organização National Alliance to End Homelessness (Aliança Nacional para acabar com a falta de moradia).

"A Budweiser está concentrada em celebrar histórias que inspirem nossos consumidores a tomar uma atitude e "Be a King". Essa atitude em relação à vida está profundamente incorporada na Budweiser desde que Adolphus Busch foi para os EUA com o sonho de criar a "King of Beers," disse Steve Arkley, vice-presidente global da Budweiser. "Halsey incorpora essa mesma crença em si mesma com uma incrível história real de superação dos desafios para chegar à fama."

Halsey também lançou um poesia recitada intitulada "Becoming a King" que compartilha seu poderoso ponto de vista sobre "encontrar sua motivação na fama".

A parceria começou com o show de Halsey no Super Bowl em Miami no BUDX Hotel após as parceiras recentes da Budweiser com Sergio Ramos e Lionel Messi.

Para mais informações sobre a parceria da Budweiser com Halsey siga a Budweiser no Twitter, Instagram e Facebook.

Sobre a Anheuser-Busch InBev e Budweiser

Anheuser-Busch InBev é uma empresa negociada publicamente (Euronext: ABI) com sede em Leuven, Bélgica, com negociações secundárias nas bolsas do México (MEXBOL: ANB) e África do Sul (JSE: ANH) e com American Depositary Receipts na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: BUD). Nosso sonho é reunir as pessoas para um mundo melhor. A cerveja, a rede social original, vem reunindo as pessoas há milhares de anos. Temos o compromisso de criar excelentes marcas que permaneçam com o passar do tempo e de produzir as melhores cervejas usando os melhores ingredientes naturais. Nosso portfólio diverso com mais de 500 marcas de cerveja incluem marcas como Budweiser®, Corona® e Stella Artois®; e marcas de vários países como Beck's®, Hoegaarden®, Leffe® e Michelob Ultra®; e campeãs locais como Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® e Skol®. Nossa herança de produção de cerveja data de mais de 600 anos, abrangendo continentes e gerações. De nossas raízes europeias na cervejaria Den Hoorn em Leuven, Bélgica, ao espírito pioneiro da cervejaria Anheuser & Co em St. Louis, EUA, à criação da cervejaria Castle na África do Sul durante a febre do ouro de Joanesburgo e à Bohemia, a primeira cervejaria do Brasil. Geograficamente diversificada com exposição balanceada em mercados desenvolvidos e em desenvolvimento, utilizamos a força coletiva de aproximadamente 170.000 funcionários em quase 50 países de todo o mundo. Para 2019, AB InBev relatou uma receita de 52,3 bilhões USD (excluindo JVs e associadas).

Budweiser, The King of Beers, é uma cerveja estilo lager americana com corpo médio, saborosa e marcante. Produzida com o melhor malte e uma mistura das melhores variedades de lúpulo, a Budweiser é um ícone do otimismo e da celebração apreciada em mais de 60 países ao redor do mundo e assumiu o compromisso de produzir cada Budweiser com 100% de energia renovável até 2025.

Para solicitações da mídia, entre em contato com:

Alison Brod Marketing + Comunicações

[email protected]

(212) 230-1800

AB InBev / Budweiser:

Fallon Buckelew

[email protected]

(310) 592-6319

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1311313/Budweiser_HALSEY_PORTRAIT.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1168160/Budweiser_Logo.jpg

FONTE Budweiser

SOURCE Budweiser