A Bugworks levanta US$ 7,5 milhões de um sindicato global de investimentos para enfrentar o desafio global apresentado por superbactérias mortais

BANGALORE, Índia; WILMINGTON, Delaware e ADELAIDE, Austrália, 23 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A Bugworks Research Inc, uma startup global biofarmacêutica que cria novos antibióticos de amplo espectro, anunciou a conclusão de um financiamento de US$ 7,5 milhões, liderado pela University of Tokyo Edge Capital (UTEC), Japão, e pela Global Brain Corporation (Global Brain) Japan, em parceria com a Acquipharma Holdings, África do Sul. A empresa levantou US$ 19 milhões até o momento e tem a 3one4 Capital como investidor existente.

O investimento permite à Bugworks concluir os estudos da fase 1 para o candidato a medicamento intravenoso da série GYROX e promover a liderança oral no desenvolvimento clínico. O candidato a medicamento da Bugworks, um inibidor de girase-topoisomerase de alvo duplo, apoiado pela CARB-X desde 2017, é um novo agente de amplo espectro que tem como alvo infecções bacterianas críticas envolvidas em indicações graves para hospitais, comunidades e ameaças biológicas.

"A UTEC liderou a série A da Bugworks, em 2018, quando identificamos a resistência antimicrobiana (RAM) como uma das questões mundiais da humanidade e facilitou a colaboração da Bugworks com o ecossistema japonês. A Bugworks nos impressionou completamente com seu rigor científico, dados pré-clínicos, progresso no desenvolvimento de negócios e comprometimento em salvar vidas. Agora temos orgulho de dobrar o nosso investimento na Bugworks", disse Tomotaka Goji, sócio-gerente e presidente da UTEC.

"Conforme testemunhado com a COVID-19, as doenças infecciosas estão ameaçando a existência humana. A RAM é uma questão séria, e a Global Brain a considera uma grande necessidade médica não atendida. Temos orgulho da parceria com a Bugworks para trazer ao mercado soluções altamente diferenciadas em RAM. Consideramos a Índia uma região importante, tanto da perspectiva da inovação quanto do mercado e, portanto, estamos acelerando os nossos investimentos no país", disse Yasuhiko Yurimoto, diretor executivo fundador e sócio global da Global Brain.

"Esse novo financiamento é o endosso da nossa equipe e dos ativos diferenciados de RAM, pois trazemos pesquisadores globais de renome para auxiliar na missão de preparação para uma pandemia ao derrotar infecções por superbactérias", disse o Dr. Anand Anandkumar, diretor executivo da Bugworks.

A UTEC é uma empresa de capital de risco em estágio inicial, com sede em Tóquio, com mais de US$ 500 milhões em ativos sob gestão, 11 ofertas públicas iniciais (IPOs) de sucesso e 11 fusões e aquisições. Investe em startups sementes/de estágios iniciais que resolvem questões globais da humanidade usando ciência e tecnologia profundas.

A Global Brain é uma empresa de capital de risco sediada em Tóquio, com escritórios em São Francisco, Londres, Seul, Cingapura e Jacarta. Com mais de US$ 1,5 bilhão em ativos sob gestão, a Global Brain investiu em mais de 200 startups seletivamente, desde sementes até abertura antecipada e pré-abertura de IPOs, tendo alcançado 17 IPOs e 48 fusões e aquisições.

A Acquipharma Holdings é um fundo de investimento especializado em ciências biológicas com sede na África do Sul, que investe na Bugworks desde 2016.

