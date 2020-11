A C3ntro Telecom do México firma parceria com a Tejas Networks para atualização de sua rede de backbone óptico de alta velocidade

BENGALURU, Índia, 4 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET) anunciou hoje que a C3ntro Telecom, grande operadora com base no México, optou por expandir sua parceria já existente com a Tejas Networks para atualização de sua rede de backbone de alta velocidade e banda larga. Com sede na Cidade do México, abrangendo as principais cidades, a C3ntro Telecom é a principal escolha em conectividade de dados avançada, voz internacional e SMS.

A C3ntro implementará os produtos multi-terabit TJ1600 OTN/DWDM da Tejas para aumentar a capacidade de largura de banda em sua rede de backbone óptico a fim de atender ao grande aumento na interconexão de data centers, tráfego de banda larga para Work From Home (WFH), Video-on-Demand (VOD) e ensino on-line.

A banda larga é um segmento chave de crescimento no mercado de telecomunicações do México. Com uma população de 129 milhões de habitantes, há uma demanda reprimida significativa por serviços de banda larga móvel e com fibra óptica no país. A C3ntro Telecom está desempenhando um papel vital no fornecimento de conectividade de voz e dados de alta velocidade para clientes residenciais e empresariais no México, EUA e LATAM.

O Sr. Sanjay Nayak, diretor administrativo e CEO da Tejas Networks disse: "Estamos contentes em expandir nossa parceria com a C3ntro Telecom. Estamos muito satisfeitos por termos sido escolhidos implementar nossos produtos de transporte óptico em todos os principais metrôs do México, para desenvolver uma infraestrutura de rede de fibra óptica escalonável e flexível."

O Sr. Simon Masri, CEO da C3ntro Telecom afirmou: "Estamos felizes em escolher a Tejas para nossa próxima fase de expansão da rede. Iniciando a nossa primeira implementação MPLS-TP/PTN da Cidade do México a Dallas em 2018, até recentemente fortificar nossa rede principal com 100G OTN/DWDM, a solução pay-as-you-grow da Tejas tem sido a abordagem certa para a expansão de nossa rede. Os produtos Tejas resistiram ao teste do tempo ao oferecer alta disponibilidade e consistência com um SLA de 99,999%, permitindo a entrega de serviços altamente confiáveis para outras operadoras internacionais tier-1, usando nossa plataforma."

O Sr. Shirish Purohit, diretor de vendas da Tejas Networks acrescentou: "Valorizamos muito nossa parceria com a C3ntro. Eles têm sido capazes de fornecer rapidamente novos serviços com nossa arquitetura de produto de hardware definida por software, que oferece suporte à Flexibility of Hardware, o que permite configurar diversos serviços na mesma plataforma com atualizações contínuas, permitindo capacidades superiores."

