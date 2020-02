A Cambium Networks amplia a colaboração com o Facebook Connectivity para várias iniciativas de acesso sem fio

ROLLING MEADOWS, Illinois, 27 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ --A Cambium Networks, fornecedora líder mundial de soluções de rede sem fio, anunciou hoje que está trabalhando com o Facebook Connectivity em várias iniciativas, entre elas a incorporação da rede de malha Terragraph nos rádios sem fio gigabit de onda milimétrica de 60 GHz (banda V), o aprimoramento das soluções express Wi-Fi com a tecnologia de malha Wi-Fi de última geração, combinada com o Self Organizing Mesh Access (SOMA) (acesso por malha auto-organizada) e o trabalho em conjunto com iniciativas de Telecom Infra project (TIP) (projeto de infraestrutura em telecomunicações) e os protótipos de infraestrutura de cidade inteligente para padronizar e otimizar a implementação do backhaul sem fio para implementações Wi-Fi rápidas e eficientes.

O envolvimento da Cambium Networks com o Facebook Connectivity significa que a conectividade gigabit está agora disponível para um grande número de pessoas que moram e trabalham em áreas onde a fibra não é economicamente viável. Essa expansão do acesso à internet de alta velocidade significa mais oportunidades para ambientes de aprendizado mais atraentes e produtivos, telemedicina altamente eficaz e, mais amplamente, o crescimento econômico que tem sido associado à conectividade de alto desempenho nos últimos 20 anos.

Acesso sem fio gigabit à onda milimétrica de 60 GHz – a plataforma de ondas milimétricas de 60 GHz da Cambium Networks incorpora a tecnologia de malha Terragraph. O sistema padrão 802.11ay multimodo pode ser configurado para os modos eficiente ou de malha ponto a ponto (PTP) ou ponto a multiponto (PMP), e seu design industrial reflete a implementação esperada em ambientes urbanos e suburbanos. A solução fornece acesso de última milha a residências, empresas e edifícios de assinantes, bem como transporte para vigilância por vídeo e redes Wi-Fi públicas. A solução também pode fornecer backhaul em gigabit de baixa latência para tráfego de rede 4G ou 5G.

"O Facebook tem o compromisso de trabalhar com parceiros do setor no mundo todo, para ajudar a trazer mais pessoas on-line, para a internet mais rápida", disse Dan Rabinovitsj, vice-presidente do Facebook Connectivity. "A Cambium é uma parceria crítica, com suas contribuições ao Wi-Fi expresso, à tecnologia SOMA, à solução de malhas Terragraph e ao programa TIP. Juntas, a Cambium Networks e o Facebook estão democratizando ainda mais o poder da internet".

De acordo com o relatório Gartner "Market Guide for 5G New Radio Infrastructure", publicado no dia 16 de dezembro de 2019, de autoria de Peter Liu, Sylvain Fabre, et al., "Até 2021, os investimentos em infraestrutura de rede 5G NR serão responsáveis por 19% da receita total de infraestrutura sem fio dos prestadores de serviços de comunicação (CSPs), que era de 6% em 2019".

"A colaboração ativa com os líderes do setor nos permite disponibilizar tecnologias sem fio que resolvem problemas contemporâneos. O portfólio de soluções sem fio gigabit da Cambium Networks fornece conectividade ao cliente a partir da nuvem", disse Atul Bhatnagar, presidente e diretor executivo da Cambium Networks. "Nossa experiência com diferentes tecnologias, casos de uso e frequências nos oferece a vantagem do desenvolvimento rápido de soluções com custo total de propriedade líder do setor. Nossa nova solução de malha sem fio habilitada para Terragraph multimodo de 60 GHz fornece velocidades gigabit à fração do custo e tempo de implementação da fibra. Esses sistemas também podem ser fornecidos e gerenciados a partir de um único console baseado em nuvem da cnMaestro™, que oferece uma visão geral de várias tecnologias sem fio na rede, permitindo que as operadoras maximizem o rendimento e a satisfação do usuário. Nossas soluções sem fio oferecem resultados surpreendentes que resolvem desafios críticos de conectividade".

