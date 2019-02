A Cambium Networks reconhece os heróis da conectividade sem fio no mundo todo

ROLLING MEADOWS, Illinois, 22 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A Cambium Networks, fornecedora líder global de soluções de redes sem fio, anunciou hoje o segundo vencedor anual e os vencedores trimestrais mais recentes do prêmio Connectivity Hero Award da empresa. Lançado em 2017, o prêmio reconhece indivíduos que fizeram a diferença na vida das pessoas e melhoraram as comunidades, por meio de seus esforços para ampliar a conectividade sem fio e conectar os desconectados.

A heroína da conectividade do ano de 2018 é: Duduzile Mkhwanazi, da Project ISIZWE – A Project Isizwe é uma organização sem fins lucrativos, que defende e permite a implantação de pontos de acesso de Wi-Fi gratuitos a curta distância em comunidades de baixa renda. Tem parceria com os setores público e privado e foi pioneira na implantação da maior rede Wi-Fi pública gratuita na África, no município de Tshwane, Gauteng, na África do Sul. Sob a liderança de Duduzile, a Project Isizwe foi pioneira na conexão de duas comunidades mineradoras para liberar o Wi-Fi em parceria com a Mina Glencore, em Mpumalanga.

"Em muitas áreas desconectadas do mundo, as pessoas resistem e persistem, muitas vezes viajando longas distâncias, para realizar tarefas que exigem conectividade", disse Ritesh Patel, analista de LAN sem fio do Dell'Oro Group. "As redes sem fio continuarão sendo parte integrante da conexão entre as pessoas. É realmente inspirador ver esses heróis da conectividade contribuindo com a comunidade global, investindo seu tempo pessoal e ativos para, imediatamente e para sempre, acabar com a divisão digital e mudar vidas".

"Conectar os jovens melhora a educação e causa mudanças duradouras, que melhoram a vida deles para sempre", disse Atul Bhatnagar, presidente e diretor executivo da Cambium Networks. "A conectividade sem fio pode ir até as áreas rurais e conectar imediatamente os estudantes ao restante do mundo, literalmente funcionando como ponte na divisão digital. Estamos impressionados e estimulados por visionários, que veem essa oportunidade de mudança e dedicam seu próprio tempo e esforços para melhorar vidas".

O prêmio Connectivity Hero Awards é concedido a até quatro pessoas visionárias em cada trimestre do ano calendário, além de um prêmio anual. Os homenageados no trimestre recebem US$ 1.000,00 para doar a uma instituição de caridade de sua preferência. O vencedor anual recebe US$ 5.000,00 também para o mesmo fim. Todos os vencedores viram destaque no site da Cambium Networks.

Além de ser reconhecida como heroína da conectividade de 2018, Duduzile Mkhwanazi, da Project ISIZWE, foi uma das vencedoras do prêmio do quarto trimestre de 2018:

A Project Isizwe é uma organização sem fins lucrativos, que defende e permite a implantação de pontos de acesso Wi-Fi gratuitos a curta distância em comunidades de baixa renda. Além de conectar as duas comunidades de mineração mencionadas acima, a Project Isizwe também fez parceria com a AWARE.org, para usar o acesso à internet como facilitador para o seu Programa de uso responsável do álcool, e a Social Collective, no Programa de campões da Wi-Fi gratuita, ambos em Botshabelo (Free State) e Bushbuckridge (Nelspruit).

O segundo vencedor do prêmio do quarto trimestre foi:

Eric Wills , da Wireless Applications Corp. Depois que o furacão Maria atingiu Porto Rico, muitos dos provedores de serviços sem fio foram acometidos pelo trabalho avassalador pela frente, para colocar todas as instalações de volta ao funcionamento para os moradores e as empresas. Através da estreita e leal relação comercial entre a Wireless Applications Corporation e a Neptuno Networks (uma das três principais operadoras de telefonia móvel da ilha), a utilização da equipe de serviços da Wireless Applications ajudou a identificar rapidamente as áreas de interrupção, redesenhar e redirecionar os links de micro-ondas para alcançar os moradores e as empresas e permitir que voltassem a funcionar mais rapidamente do que qualquer provedor na ilha.

As nomeações para a próxima rodada do Connectivity Hero Awards estão abertas e podem ser enviadas on-line.

