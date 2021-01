A Cambridge Quantum Computing nomeia Bob Coecke, professor da Universidade de Oxford, como Diretor Científico

CAMBRIDGE, Inglaterra, 6 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Cambridge Quantum Computing (CQC), líder global em software e algoritmos de computação quântica, tem a satisfação de anunciar a nomeação do Professor Bob Coecke como Diretor Científico.

Coecke, que anteriormente atuou como consultor científico sênior da CQC com foco no desenvolvimento e construção de uma capacidade líder de processamento quântico de linguagem natural (QNLP), sai da Universidade de Oxford, após uma permanência de mais de 20 anos, onde foi professor de Fundações Quânticas, Lógica e Estruturas desde 2010. Coecke está sediado no recém-aberto campus da CQC em Oxford, liderando uma equipe científica focada na aplicação de sua expertise em inteligência artificial, incluindo o QNLP.

Suas atividades acadêmicas incluíram cargos na Vrije Universiteit Brussel, no Imperial College London, na McGill University e na Universidade de Cambridge. Na Universidade de Oxford, Coecke construiu e liderou, no departamento de Ciência da Computação, o Grupo Quântico multidisciplinar, atualmente com mais de 50 membros, criando um dos primeiros e também um dos maiores grupos de computação quântica do mundo. Durante sua gestão na Universidade de Oxford, supervisionou mais de 50 alunos de doutorado e orientou mais de 100 pesquisadores, muitos deles agora trabalhando em posições de alto nível no setor de computação quântica na indústria e em outras instituições acadêmicas.

Ilyas Khan, CEO da CQC, disse: "Bob é uma das poucas pessoas que podem realmente ser descritas como uma autoridade líder mundial em computação quântica. A este respeito, ele é "um nativo quântico". Nos últimos 12 meses, Bob e sua equipe entregaram avanços e marcos impressionantes, incluindo a implementação de uma tarefa de NLP nos computadores quânticos premium da IBM e demonstraram vantagem quântica potencial para a NLP. Estamos muito animados por ter a visão científica de Bob na empresa e mal posso esperar que nossos clientes e parceiros se beneficiem totalmente da expertise dele e da sua equipe."

O professor Coecke acrescentou: "depois de mais de duas décadas moldando as ferramentas fundamentais para a computação quântica, estou entusiasmado por ingressar na CQC e ver que essas ferramentas se tornaram parte do 'mundo real', agora que os computadores quânticos começam a ter escala e a se tornar mais relevantes. Muitas das aspirações e esperanças que alimentamos, por exemplo, quando desenvolvemos o cálculo ZX, estão, de fato, começando a se concretizar no setor de computação quântica. Escrever sobre processamento da linguagem natural quântica há 12 anos, e então, em 2020, finalmente ser capaz de implementá-la em um computador quântico real foi gratificante em muitos aspectos. Mais amplamente, prevejo um papel importante para a IA quântica e estou muito ansioso para o desafio de construir uma organização que aproveitará o poder da tecnologia quântica de forma responsável."

A pesquisa pioneira de Coecke inclui mecânica quântica categórica (atualmente na classificação MSC2020 da American Mathematical Society), cálculo ZX, significado da linguagem natural distribucional composicional e gramatical (DisCoCat), fundamentos matemáticos para teorias de recursos e QNLP. Ele é coautor de Picturing Quantum Processes, um livro com 5 mil fotos, que oferece uma alternativa totalmente diagramática do formalismo quântico que, por sua vez, está impactando o setor quântico. Ele foi autor ou coautor de mais de 150 artigos de pesquisa publicados.

Além disso, Coecke é fundador das comunidades Quantum Physics and Logic(QPL) e Applied Category Theory (ACT), e do periódico de acesso aberto e gratuito Composicionality. Ele também desempenhou um papel fundamental no renascimento da comunidade Quantum Foundations.

Coecke foi membro da administração do Wolfson College, Oxford, de 2007 a 2020.

Sobre a Cambridge Quantum Computing

Fundada em 2014 e apoiada por algumas das principais empresas de computação quântica do mundo, a CQC é líder global em software e algoritmos quânticos que ajudam seus clientes a obter o melhor do hardware de computação quântica em rápida evolução. A CQC tem escritórios no Reino Unido, nos EUA e no Japão com uma equipe com mais de 130 profissionais. Para mais informações, acesse o site da CQC: http://www.cambridgequantum.com.

