A caminhonete de grande porte da GWM lançada no Salão do Automóvel de Xangai 2021 tem reputação de veículo off-road de luxo de primeira linha

A caminhonete de grande porte da GWM tem cerca de seis metros de comprimento e dois metros de largura com um visual impressionante. O para-choque frontal parece indomável e nobre, juntamente com uma enorme grade frontal e faróis quadrados, que formam uma combinação perfeita de poder e superioridade. A parte traseira foi projetada com lanternas modernas em estilo dividido, dando uma aparência distinta e forte. O novo modelo tem os primeiros sistemas de suspensão independentes dianteiros e traseiros do tipo duplo A do mundo e uma super cadeia cinemática de 3.0T V6+9AT/9HAT. Assim, pode atingir absorção de choque eletromagnético em milissegundos e proporcionar uma sensação exatamente como se estivesse voando sobre o solo. Representando o auge das caminhonetes chinesas, o modelo foi desenvolvido independentemente pela GWM. A caminhonete de grande porte é a manifestação dos 20 anos de experiência técnica da GWM e apresenta excelente desempenho off-road, conforto e luxo.

As caminhonetes da GWM ocupam o primeiro lugar nas vendas domésticas e de exportação há 23 anos consecutivos, e seu número de usuários em todo o mundo ultrapassou 1,9 milhão, ficando na primeira posição na China e entre as cinco primeiras no mundo. Em dezembro do ano passado, a POER da GWM foi lançada oficialmente no exterior. Em virtude do excelente desempenho e recursos de atendimento às demandas do mercado, ela ganhou uma série de prêmios de mídia formais no exterior no prazo de três meses após seu lançamento. Isso ajudará a caminhonete da GWM a atingir o objetivo de alcançar o primeiro lugar em vendas globais até 2025.

Portanto, para acelerar o ritmo de globalização, a GWM estabeleceu um sistema de produção global "12+5", incluindo 12 grandes bases de produção de veículos com todas as técnicas necessárias e fábricas 5 KD. Seu sistema global de P&D se difundiu pela Europa, América do Norte e Ásia, formando um padrão de P&D "10 locais em 7 países", com centros de P&D no Japão, EUA, Alemanha, Índia, Áustria e Coreia do Sul. Quanto à rede de vendas, uma rede de mais de 500 concessionárias foi estabelecida em mais de 60 países em todo o mundo.

Andrew, diretor de design de caminhonetes da GWM, disse: "À medida que a tecnologia se desenvolver, que o mercado mudar e que mais usuários começarem a aceitar a série, a caminhonete da GWM apresentará uma linguagem de design mais enriquecida". No processo de globalização, a GWM levará em consideração as características de diferentes mercados, designará equipes de profissionais de P&D de diferentes origens, realizará pesquisas e análises de mercado aprofundadas com antecedência, inovará continuamente os produtos de acordo com as necessidades e expectativas de cada mercado e criará modelos que atendam às necessidades diversificadas dos usuários globais.

