A caminhonete POER da GWM apresenta 8AT no lançamento global

PEQUIM, 26 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A GWM (601633.SS/02333.HK), um fabricante mundialmente renomado de SUV e caminhonetes, está ingressando no mercado internacional de caminhonetes tradicionais com o lançamento do modelo POER no quarto trimestre deste ano, visando também remodelar sua imagem de marca por meio desta caminhonete com segurança inteligente. Seus recursos de segurança inteligente não só representam a expectativa da GWM em relação à tendência de desenvolvimento tecnológico da indústria automobilística e perspectiva de P&D, mas também evidenciam sua força inovadora de modelos de caminhonete e um novo passo firme da estratégia de internacionalização.

A primeira 8AT impulsiona a competitividade e a imagem da marca

A GWM apresentou a combinação de powertrain da sua caminhonete POER no exterior, que será equipada com a mesma da sua linha na China. A caminhonete está disponível com um motor a gasolina 2.0L e um motor diesel 2.0L, e também com uma transmissão 6MT e 8AT, para atender às diversas necessidades de ampla gama de clientes. A POER é a primeira caminhonete na China montada com transmissão 8AT, proporcionando mudanças de marcha mais suaves e velocidade de resposta mais rápida. Com fornecimento da renomada montadora mundial de autopeças ZF Friedrichshafen AG, o lançamento de uma transmissão automática é particularmente importante para os mercados internacionais. O modelo 8AT não apenas aumenta a competitividade da GWM, mas também prepara o caminho para ingressar em mais segmentos de mercado. Além disso, a 8AT complementa as vantagens de segurança inteligente da POER, impulsionando a GWM em re-branding e mudança da percepção da marca pelos consumidores.

A plataforma de tecnologia da GWM capacita a adaptabilidade do produto global

A POER é montada na plataforma P71 da GWM, que projeta carros com foco na segurança, inteligência, leveza, espaço e escalabilidade. A GWM tem capacidade para projetar centenas de modelos de veículos de diferentes tamanhos, potência e transmissão, conforme as necessidades. Com base em padrões globais para mercados internacionais, a plataforma P71 impulsiona a competitividade central da caminhonete POER.

Principal exportador de caminhonetes da China

Em setembro, a GWM exportou 2.470 caminhonetes, um aumento mensal de 60% e anual de 47%. Demonstrando resiliência significativa, a GWM manteve a recuperação e a liderança das exportações de caminhonetes da China. De janeiro a setembro deste ano, a GWM exportou 11.648 caminhonetes, mantendo sua condição de maior exportador de caminhonetes da China por 22 anos consecutivos, na condição de exportador número 1 da China para 45 países em todo o mundo. A GWM está ingressando em uma nova era, visto que o lançamento da POER proporciona um forte novo estímulo ao crescimento.

FONTE GWM

