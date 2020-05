A campanha da Bigo Live "Global BIGOer One World Together" reúne 3,7 milhões de pessoas de 150 países para arrecadar fundos para o Fundo de Resposta Solidária da OMS

A " Global BIGOer One World Together " contou com mais de 3,7 milhões de espectadores em todo o mundo sintonizando o show de música da Bigo Live e participando da captação de recursos. O show contou com quase 100 participantes em mais de 20 países.

Mike Ong, vice-presidente da BIGO Technology disse: "A música é uma linguagem universal, transcende culturas e fronteiras espalhando uma mensagem de conforto, esperança e unidade - o que o mundo mais precisa durante esses tempos difíceis. Queríamos unir o mundo para nos apoiar durante esta crise através do "Global BIGOer One World Together", e a resposta foi incrível. Estamos muito animados em ver a comunidade global da Bigo Live se unindo para contribuir com a causa da maneira que podem. Cada pequena ação faz a diferença e é uma honra fazer nossa parte."

Um elenco global de talentosos cantores e músicos de países da Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e Estados Unidos se apresentou em um show de 24 horas de música. Os participantes incluíram (Bigo Live ID) OwenPadua, andersonstone e DJ Katz.

Além das apresentações musicais ao vivo, o evento também contou com o #UnitedatBIGO, com homenagens prestadas a profissionais de saúde e trabalhadores da linha de frente que lideraram a luta contra o COVID-19. Um videoclipe foi encomendado especialmente com mais de 100 participantes da Bigo Live apresentando um cover do sucesso de Michael Jackson "We are the world" também foi lançado como parte da campanha.

"Estamos felizes pela Bigo Live conseguir retribuir e apoiar nossos profissionais de saúde da linha de frente e as comunidades afetadas. Como uma plataforma global que conecta e une as pessoas, faz parte de nosso esforço e compromisso contínuos contribuir para a luta contra o COVID-19, além de trazer positividade e alegria aos nossos usuários no mundo todo durante esse período dificil. Agradecemos sinceramente a todos os participantes da Bigo Live e a nossos usuários por tornarem este evento um grande sucesso", acrescentou Mike.

Desde o início do surto, a Bigo Live organizou vários esforços para aumentar a conscientização sobre o COVID-19 e trazer felicidade às pessoas no mundo todo. Além da campanha "Global BIGOer One World Together", a Bigo Live também lançou uma campanha #STAYATBIGO, com sessões de compartilhamento com profissionais de saúde, apresentações de DJs locais e exercícios com entusiastas do fitness para ajudar as comunidades locais a ficar em forma e saudáveis em casa. Além disso, a Bigo Live foi a primeira a lançar o clubbing na nuvem, uma experiência virtual de música ao vivo, para comunidades do sudeste da Ásia, Austrália e Nova Zelândia.

Sobre a Bigo Live

A Bigo Live é uma das comunidades sociais de transmissão ao vivo com maior crescimento do mundo, onde os usuários transmitem em tempo real compartilhando momentos da vida, mostrando seus talentos e interagindo com pessoas do mundo todo. A Bigo Live possui cerca de 400 milhões de usuários em mais de 150 países e atualmente é líder de mercado no setor de transmissão ao vivo. Lançado em março de 2016, a Bigo Live é de propriedade da BIGO Technology, com sede em Cingapura.

