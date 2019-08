A Canopy Growth apresenta sua divisão médica Spectrum Therapeutics na Argentina

BUENOS AIRES, Argentina e SMITHS FALLS, Ontário, 21 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Canopy Growth Corporation tem orgulho de apresentar sua divisão médica internacional, a Spectrum Therapeutics. Considerada o quarto maior mercado potencial da América Latina, a Argentina é o quinto país da região onde a Spectrum Therapeutics fomentará suas atividades informativas nesta importante fase inicial de desenvolvimento de mercado. Trata-se da continuidade de um processo de expansão estratégica alinhado com o andamento das regulamentações na região, que foi lançado em julho de 2018, com o início das operações na Colômbia, no Chile, Peru, Brasil e, agora, na Argentina.

No momento em que o uso medicinal da canábis é de grande interesse para pacientes, profissionais da área médica e governos, a Spectrum Therapeutics chega à Argentina com o objetivo de promover atividades informativas para os setores mencionados, enquanto continua a criar evidências científicas sobre a eficácia da canábis medicinal no tratamento de inúmeras doenças, procurando, assim, avançar na redução do estigma em relação ao seu uso. A Spectrum Therapeutics, hoje, atende mais de 100.000 pacientes, no mundo todo, e está presente em mais de 15 países, em cinco continentes, com o objetivo de elevar o padrão de atendimento para pacientes com necessidades médicas não atendidas.

"A Argentina vem acompanhando o movimento na região e, nos últimos anos, intensificou a discussão sobre a canábis medicinal com os pacientes, liderando a discussão sobre o acesso a esses tratamentos, com o potencial de oferecer melhor qualidade de vida", diz Marcelo Duerto, gerente local da Spectrum Therapeutics na Argentina. "Temos muito orgulho de disponibilizar a nossa experiência mundial para a Argentina. Nossa missão é instruir e simplificar as decisões sobre a canábis medicinal, tanto para os pacientes quanto para os profissionais da saúde".

O primeiro passo da empresa na Argentina tem base em um acordo para trabalhar com a UBATEC, a Unidade de Vinculação Tecnológica que depende, dentre outros, da Universidade de Buenos Aires para avançar na informação e pesquisa sobre a canábis medicinal no país.

O acordo de cooperação incluirá o desenvolvimento de um programa educacional para estudantes e profissionais da saúde. Lorenzo Basso, presidente da UBATEC, explica que: "O objetivo deste acordo é promover pesquisa e informação sobre a capacidade terapêutica da planta canábis. Seu uso medicinal trouxe avanços significativos no tratamento de várias patologias".

A divulgação da empresa no país contou com a presença do Dr. Danial Schecter, diretor de serviços médicos globais da Canopy Growth. Ele dirige a fundação da Clínica Médica Canabo (CMClinic), a maior clínica especializada em canábis medicinal do Canadá. O Dr. Danial Schecter também tem uma bolsa de estudos em medicina hospitalar e é médico assistente no Royal Victoria Regional Health Centre, em Barrie, província de Ontário, Canadá. "A pesquisa clínica e a informação são essenciais para a regulamentação e o acesso a medicamentos em qualquer país. A evidência clínica confiável valida os benefícios da canábis, reduz ainda mais o estigma e permite o desenvolvimento de medicamentos padronizados à base da planta, por isso estamos trabalhando muito, em todo o mundo, para promover esta pesquisa importante e necessária", disse o Dr. Danial Schecter.

Associações

O acordo com a UBATEC está em conformidade com acordos semelhantes recentemente assinados na Colômbia e no Chile. Desde abril passado, a Spectrum Therapeutics assinou importantes acordos de cooperação com a Faculdade de Medicina da Universidade Nacional da Colômbia e a Faculdade de Ciências Biológicas da Universidade de Concepción, no Chile, sendo todas instituições com reconhecida tradição em pesquisa e desenvolvimento.

Contatos de imprensa

Liliana Morales

Gerente de comunicações da América Latina, Canopy Growth

+507 69802233 - liliana.morales@canopygrowth.com

Victoria Mom

Diretora de contas da ver&comunicar

+54 9 11 6856 3225 victoria@verycomunicar.com.ar

Sobre a Spectrum Therapeutics

A Spectrum Therapeutics, a divisão médica da Canopy Growth Corporation (TSX: WEED,NYSE: CGC), dedica-se a instruir os profissionais da saúde, promover a compreensão pública da canábis medicinal e seus diversos usos, bem como a pesquisa e o desenvolvimento de propriedade intelectual. Fundada no Canadá, a Spectrum Therapeutics atua na Austrália, América do Sul, África e em toda a Europa. Seus produtos estão disponíveis em vasta gama de potenciais e formatos, com o uso de um espectro codificado por cores, para categorizar a canábis medicinal de acordo com os níveis de THC e CBD.

Os produtos da Spectrum Therapeutics incluem a canábis de flor inteira, óleos e inovações como cápsulas macias, além do exclusivo medicamento canabinoide, o Dronabinol, sob a marca Bionorica Ethics. Por meio da simplificação de produtos, da pesquisa clínica robusta e da educação continuada dos profissionais da saúde, a Spectrum Therapeutics tem o compromisso de atender às necessidades médicas não atendidas de pacientes do mundo todo.

Sobre a Canopy Growth Corporation

A Canopy Growth (TSX: WEED,NYSE: CGC) é uma empresa líder mundial na fabricação de canábis, cânhamo e dispositivos de canábis, oferecendo diferentes marcas e variedades, sob as formas de cápsulas secas, oleosas e cápsulas macias, bem como dispositivos médicos, por meio de sua subsidiária, a Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Da inovação de produtos e processos até o mercado, a Canopy Growth é impulsionada pela paixão pela liderança e pelo compromisso de construir uma empresa de canábis de alto nível, um país por vez. A empresa opera em mais de uma dezena de países em cinco continentes.

A divisão médica da empresa, a Spectrum Therapeutics, dedica-se com orgulho a instruir os profissionais da saúde, conduzir pesquisas clínicas sólidas e promover o entendimento público a respeito da canábis, e dedicou milhões de dólares à pesquisa de vanguarda e ao desenvolvimento de propriedade intelectual. A Spectrum Therapeutics vende inúmeros produtos de espectro completo, usando seu sistema de classificação de cores Spectrum, bem como um único canabinoide, o Dronabinol, sob a marca Bionorica Ethics. Tem lojas de varejo em todo o Canadá, sob as premiadas marcas Tweed e Tokyo Smoke. Tweed é uma marca de canábis de renome mundial, que construiu um grande e fiel público, concentrando-se em produtos de qualidade e relacionamentos significativos com os clientes.

Desde a sua listagem histórica na Bolsa de Valores de Toronto e na Bolsa de Nova York até a expansão internacional contínua, o orgulho de promover valor para os acionistas por meio da liderança está enraizado em tudo o que a Canopy Growth faz. A empresa estabeleceu parcerias com os principais nomes do setor, dentre eles, os ícones da canábis, como Snoop Dogg e Seth Rogen, DNA Genetics e Green House Seeds, e Constellation Brands, uma empresa líder de bebidas alcoólicas da Fortune 500, para citar apenas alguns. A Canopy Growth tem dez centros de produção de canábis. Para obter mais informações, visite o site www.canopygrowth.com.

