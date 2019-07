A "Capa do futuro" aumenta a conscientização global sobre as mudanças climáticas com a arte

Chamado de "Capa do futuro", a artista vietnamita Nguyen Thi Kim Duc usou a seda tradicional vietnamita, as aquarelas inspiradas em Van Gogh, pinceladas suaves, porém firmes, assim como as cores profundas e sem vida para pintar uma árvore moribunda, parcialmente submersa na água do mar. O quadro retrata os resultados devastadores da mudança climática: um mundo sem árvores verdes, animais e humanos.

Usando um estilo de pintura simples, a Sra. Nguyen queria que a obra passasse de "coração para coração", transmitindo seu amor pelo meio ambiente, como nas palavras do filósofo chinês Lao Tzu: "As pessoas confiam na terra, a terra confia em Deus, Deus confia na religião, a religião confia na natureza". Ela também queria que as pessoas percebessem que o planeta apenas pode ser salvo se mudar seus hábitos de desperdício e poluição.

Os 105 exemplares do quadro foram presenteados aos chefes de Estado e aos líderes budistas de mais de 100 países que participaram das comemorações do Festival de Vesak. Dentre eles, estão líderes budistas como o professor Dr. Phra Brahmapundit, presidente do Conselho Internacional do Dia de Vesak (ICDV), Nguyen Manh Hung, Ministro das Informações e Comunicações do Vietnã, Ryan Giggs, técnico do time de futebol nacional galês, o Primeiro Ministro do Nepal, o presidente do Senado do Butão e Sang Ji Zha Xi, Secretário Geral Adjunto da Igreja Budista Chinesa. Foram todos muito solidários e ficaram tocados por receber o quadro.

"Com a 'Capa do futuro', quero lembrar aos líderes mundiais acerca de sua responsabilidade de preservar o mundo. Como tomadores de decisões, eles devem assumir a liderança desta luta, para espalhar a mensagem de assumir a responsabilidade de proteger o meio ambiente para o seu povo e, se não agirem imediatamente, o mundo acabará. Quero vê-los pendurar este quadro na sala de estar, para que possam ser lembrados de seu dever diário", disse o artista Nguyen Thi Kim Duc.

Sobre a artista

Nguyen Thi Km Duc é, atualmente, diretora do Instituto de Recursos Humanos HV Talent e presidente da diretoria da sociedade por ações HTD Media. Também fundou a Butta, a primeira rede social da comunidade budista no Vietnã.

A paixão de Nguyen pelo meio ambiente é consequência da influência de seu pai, o conhecido autor vietnamita Nguyen Son Dong, que escreveu o famoso romance "Xu Doai May Trang" e muitos poemas vietnamitas. Nguyen disse que o poema de seu pai "O frescor da vida" moldou sua paixão em ajudar a preservar o mundo em que os humanos vivem.

"Sobre um bloco de madeira esta tarde

Os pingos de chuva eram tão pequenos

Que meu coração doeu

Mas a floresta era vasta

A imensidão das pessoas também,

Junte-se a mim!

A favor das floresta sempre verdes

O frescor da vida"

De "O frescor da vida"

Nguyen espera que a "Capa do futuro" seja considerada uma embaixadora da marca para o meio ambiente e as mudanças anticlimáticas e espera que esteja presente no mundo todo para promover a proteção do planeta verde no futuro.

FONTE HTD Media

