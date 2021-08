A Casio lança a G-SHOCK em dois tons metálicos: roxo e azul

O GMW-B5000PB é baseado no GMW-B5000D, que reproduz a forma do primeiro G-SHOCK, mas em uma caixa metálica. O acabamento IP roxo e azul acinzentado, uma nova abordagem para o design CMF,* é inspirado na beleza de Tóquio durante o entardecer, quando a luz e a escuridão se misturam. O aro externo e a pulseira apresentam um novo matiz IP, roxo obtido ao ajustar o croma e a luminância, junto com um IP azul-cinza profundo e sofisticado. Combinado com croma suave e acabamento fino, o relógio homenageia a imagem do entardecer de Tóquio, em um design totalmente integrado. O mostrador do relógio é adornado com detalhes em laranja e azul claro, que remetem às luzes da cidade quando o sol se põe. Tanto o aro externo quanto a pulseira possuem um perfil fino com acabamento espelhado, o que realça a textura do metal, ao mesmo tempo em que enfatiza a interação da luz multi-espectro.