A Casio lança o segundo conjunto de modelos EDIFICE em colaboração com a Honda Racing e a equipe Scuderia Toro Rosso F1

Os cronógrafos da equipe de Fórmula 1 da Scuderia Toro Rosso (EQB-1000TR e EFR-S567TR) têm perfil fino e foram desenvolvidos em colaboração com a equipe da Scuderia Toro Rosso, que compete no mais alto nível de automobilismo do mundo.

Os novos relógios Honda Racing de edição limitada foram criados em conjunto com o HRD Sakura, um centro de pesquisa que desenvolve tecnologias para os esportes motorizados de quatro rodas da Honda.

Para o desenvolvimento do novo cronógrafo, a Honda forneceu ao bisel uma liga especial, o alumineto de titânio, o mesmo que é usado nas válvulas de motores. A superfície do bisel também foi finalizada com processamento de carbono tipo diamante (diamond-like carbon, DLC). O DLC também é usado dentro das unidades de potência da Honda, para aumentar a dureza da superfície. Este acabamento produz um bisel com excelente resistência a riscos. O EQB-1000HRS tem pulseira vermelha, feita de tecido Kevlar® entre duas camadas de tecido Cordura®, combinando com a cor da marca Honda.

Tanto o novo EQB-1000HRS quanto o EQB-1000HR são baseados no EQB-1000, um cronógrafo de perfil fino, equipado com um sistema de energia Tough Solar e conectividade com smartphones.

Os mostradores têm um motivo graduado do preto aa vermelho, simulando o momento da combustão em um cilindro de motor. O logotipo da Honda Racing aparece no mostrador e na parte de trás dos dois modelos e na pulseira do EQB-1000HRS. Estes modelos premium vêm em embalagens especiais com um cartão com fotos da unidade de potência da Honda e do carro de corrida de Fórmula 1 Scuderia Toro Rosso.

Os cronógrafos da edição limitada da Scuderia Toro Rosso (EQB-1000TR e EFR-S567TR) foram projetados com base no carro de corrida de Fórmula 1 de 2019. Adotando o esquema de cores atraente do carro de corrida, em azul, vermelho e prata, ambos os modelos, exceto o bisel e os mostradores internos, são feitos de fibra de carbono, que é essencial nos carros de corrida atuais.

O mostrador e a parte de trás do relógio têm o logotipo da equipe, e o mostrador na posição de 9 horas tem a imagem de um touro, o símbolo da equipe que instiga um sentimento especial, tornando-o um tesouro apenas para ter.

Além da sincronização precisa de tempo que pode ser feita conectando-se a um aplicativo de smartphone, o novo modelo tem hora mundial. O usuário pode ver a hora de dois lugares diferentes, nos mostradores principal e interno, selecionando a partir de, aproximadamente, 300 cidades. Este recurso é obrigatório para os pilotos da Scuderia Toro Rosso, que competem no mundo todo.

O novo indicador de última volta exibe a diferença do tempo da volta anterior no mostrador interno em um intervalo de menos de cinco a mais um segundo. A função de cronômetro também foi aprimorada, e os tempos registrados podem ser enviados para o aplicativo do smartphone. Uma vez que os tempos de 200 voltas podem ser salvos, medidos a 1/1000 de segundo, o cronógrafo ajuda a gerenciar tempos detalhados durante a corrida.

O EFR-S567TR é baseado no cronógrafo de metal EFR-S567D. Uma placa de fibra de carbono foi sobreposta ao bisel, e uma faixa vertical vermelha, simbolizando a equipe, foi adornada no mostrador. Para garantir a visibilidade, o vidro foi feito de cristal de safira, que é resistente a arranhões, mesmo sob condições difíceis de uso.

Especificações

EQB-1000HR/1000HRS

Resistência à água 100 m Especificações da comunicação Padrão de comunicação Bluetooth® de baixa energia Faixa de sinal Até 2 m (pode diferir, dependendo das condições

do ambiente) Cronômetro Precisão de 1 segundo; capacidade de medição: 23: 59'59;

modos de medição: tempo decorrido, memória de 200 voltas, indicador de última

volta Alarme 1 alarme diário independente Outras características Funções do Smartphone Link (hora mundial: mais de 300 cidades,

ajuste automático da hora, ajuste fácil do relógio), buscador de

telefone, correção automática do ponteiro (ponteiros de hora, minuto e

segundo), exibição de dia e data, calendário automático completo,

indicador de nível da bateria, horário duplo Fonte de alimentação Sistema Tough Solar (sistema de carregamento solar) Operação contínua Cerca de 19 meses com a função de economia de energia* ligada após

carga completa *Economia de energia após determinado período em local escuro Tamanho da caixa 49,9 x 45,6 x 8,9 mm Peso total EQB-1000HRS: Aprox. 64 g EQB-1000HR: Aprox. 130 g

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e o uso de tais marcas pela Casio Computer Co., Ltd. é feito sob licença.

EQB-1000TR

Resistência à água 100 m Especificações da comunicação Padrão de comunicação Bluetooth® de baixa energia Faixa de sinal Até 2 m (pode diferir, dependendo das condições do

ambiente) Cronômetro Precisão de 1 segundo; capacidade de medição: 23: 59'59;

modos de medição: tempo decorrido, memória de 200 voltas, indicador de última

volta Alarme 1 alarme diário independente Outras características Funções do Smartphone Link (hora mundial: mais de 300 cidades,

ajuste automático da hora, ajuste fácil do relógio), buscador de

telefone, correção automática do ponteiro (ponteiros de hora, minuto e

segundo), exibição de dia e data, calendário automático completo,

indicador de nível da bateria, horário duplo Fonte de alimentação Sistema Tough Solar (sistema de carregamento solar) Operação contínua Cerca de 19 meses com a função de economia de energia* ligada após

carga completa *Economia de energia após determinado período em local escuro Tamanho da caixa 49,9 x 45,6 x 8,9 mm Peso total Aprox. 62 g

EFR-S567TR

Resistente à água 100 m Precisão sob temperatura normal ± 20 segundos por mês Cronômetro Cronômetro de 1 segundo; capacidade de medição: 0'00 "~ 29'59"; tempo parcial Outras características Indicador de data Duração da bateria 5 anos em SR927SW Tamanho da caixa 50,5 x 45,6 x 9,5 mm Peso total Aprox. 135 g

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e o uso de tais marcas pela Casio Computer Co., Ltd. é feito sob licença.

