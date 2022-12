A Casio lançará relógios G-SHOCK Adventurer's Stone para comemorar o 40º aniversário

Modelos evocam brilho mineral com molduras de metal

Tóquio, 14 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje os mais novos lançamentos da série de relógios G-SHOCK, resistentes a choque e criados para comemorar o 40º aniversário da marca G-SHOCK e sua busca incessante por resistência. Os seis modelos Adventurer's Stone são inspirados em pedras que os aventureiros usam para navegar há muito tempo.

Desde o lançamento do primeiro G-SHOCK, o DW-5000C, a marca evoluiu continuamente não apenas em resistência a choques, mas também em funcionalidade e design externo.

Pedra do Aventureiro GM-5640GEM, GM-114GEM and GM-2140GEM GM-S5640GEM, GM-S114GEM and GM-S2140GEM

Os modelos Adventurer's Stone, resistentes a choque da versão de 40º aniversário, são inspirados nas pedras*1 conhecidas pelos aventureiros como bússolas úteis desde a Idade Média. O conceito de inovação contínua da marca G-SHOCK inspira as pessoas a enfrentar novos desafios, e o design dessa linha baseia-se no valor que essas pedras sempre tiveram para quem busca aventuras.

*1 Durante as viagens, as propriedades de refração de luz das pedras foram usadas como bússola para determinar a posição do sol, mesmo em dias nublados.

As molduras metálicas dos relógios são forjadas e texturizadas*2 para reproduzir a sensação áspera de pedra. A superfície texturizada também foi aperfeiçoada, enquanto a parte superior e os lados foram tratados com acabamentos a fio e brilho, trazendo uma beleza cristalina. Cada uma foi inspirada por um tipo diferente de pedra. A luneta foi tratada com uma das muitas placas de íons coloridos diferentes para reproduzir o aspecto desse mineral específico e o seu brilho único, dependendo da luz e da seção transversal da pedra. A pulseira de cada modelo foi projetada para complementar a moldura.

*2 A moldura GM-S5640GEM não é texturizada.

Compatível com um modelo de aniversário, o logotipo está gravado na caixa traseira. Há quatro estrelas em 40 na volta do anel, e a frase "desde 1983" aparece no mostrador.

Modelo Cores GM-5640GEM Arco-íris × Preto GM-114GEM Ouro × Preto GM-2140GEM Azul × Azul GM-S5640GEM Arco-íris × Branco GM-S114GEM Roxo × Preto GM-S2140GEM Ouro × Branco

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1965500/G40th_AdventurersStone_kv_16x9.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1965501/PRNewswire_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1965502/PRNewswire_2.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD.

