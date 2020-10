A CEIBS sobe para o 2º lugar no mundo na classificação EMBA do Financial Times em 2020

Devido à sua forte metodologia e ampla participação, o ranking anual do FT está entre os mais amplamente reconhecidos no ensino de gestão empresarial. O ranking leva em consideração vários indicadores relacionados aos acadêmicos e à diversidade das escolas de negócios e acompanha o progresso na carreira dos alunos, bem como as pesquisas das escolas e os esforços de responsabilidade social corporativa.

"Como a economia da China continua a mostrar resiliência na recuperação de um ano desafiador, a CEIBS tem se destacado em seu papel como uma ponte para o intercâmbio econômico e cultural entre a China e o mundo e atua como uma plataforma para o florescimento de líderes empresariais", disse o presidente da CEIBS Wang Hong. "A classificação do FT mais uma vez demonstra o crescimento impressionante da CEIBS ao longo de seus 26 anos de história para alcançar sua posição atual entre as melhores escolas do mundo. Olhando para o futuro, continuaremos a cumprir nosso lema Consciência, Inovação e Excelência promovendo a globalização".

Apesar da interrupção causada pela COVID-19 este ano, a CEIBS demonstrou uma combinação de inovação e perseverança na gestão do impacto da pandemia em suas operações. Depois de dar as boas-vindas aos alunos do EMBA Global de volta às aulas presenciais em setembro, a escola lançou um modelo de cidade gêmea para o programa de MBA, com seções abertas em Xangai e Zurique, com o objetivo de acomodar os alunos que não podem viajar para a China devido às restrições temporárias de viagens relacionadas ao vírus.

"À medida que superamos os desafios que vivenciamos em 2020, a educação em gestão empresarial nunca foi tão importante", disse o presidente da CEIBS na Europa, Dipak Jain. "Nós nos adaptamos com sucesso para garantir que nossos alunos possam continuar aprendendo ao longo deste tempo, e o programa de EMBA Global é um grande exemplo disso. Ao mesmo tempo, nossos alunos e ex-alunos continuaram a desempenhar um papel integral em fazer da CEIBS uma plataforma importante para o sucesso."

A posição da CEIBS no ranking deste ano também mostra a força geral da escola e de seu corpo docente chinês e internacional. Com quase 20 centros de pesquisa e um centro de estudos de casos em parceria com algumas das bibliotecas de cases mais importantes do mundo, a escola manteve o compromisso com a criação e disseminação de negócios e conhecimento econômico.

"O trabalho árduo e o pensamento inovador do nosso corpo docente os tornaram alguns dos mais procurados líderes de pensamento e pesquisadores mais citados na China atualmente", disse o vice-presidente e reitor da CEIBS Ding Yuan. "Também lançamos recentemente uma nova iniciativa com o objetivo de promover a pesquisa interdisciplinar que une disciplinas acadêmicas tradicionais a áreas como responsabilidade social corporativa e sustentabilidade, a China e o mundo, gestão na era digital e excelência em serviços."

Ao contrário de outras escolas de negócios importantes, muitas das quais fizeram parceria para oferecer programas conjuntos de EMBA, a CEIBS procurou com firmeza uma abordagem independente, estabelecendo cinco campi em Xangai, Pequim e Shenzhen, bem como em Zurique (Suíça) e em Acra (Gana), para oferecer uma experiência do curso realmente internacional. A escola também atraiu consistentemente um grupo diversificado de estudantes internacionais que buscam avançar em suas carreiras na China e executivos de negócios chineses que buscam expandir seus horizontes nos mercados estrangeiros.

"Nosso programa de EMBA Global oferece uma experiência realmente global para os participantes em nossos campi em três continentes. O programa atende tanto participantes globais que buscam uma janela na China quanto executivos chineses que estão mudando para cargos globais", disse o diretor global de EMBA, Nikos Tsikriktsis. "Com participantes em mais de 20 países e em todo o espectro de indústrias e funções, nossa sala de aula é um ambiente único no qual os participantes podem se afastar de suas rotinas diárias e explorar os desafios dos negócios de uma infinidade de perspectivas".

Em linha com sua missão de formar líderes de negócios responsáveis, a CEIBS continua a se destacar na área de responsabilidade social corporativa. A escola introduziu Responsabilidade Social Corporativa (RSC) em seu currículo há mais de uma década e começou a publicar um "white paper" anual sobre RSC em 2018.

A próxima aula do GEMBA começa no dia 6 de dezembro, quando a escola receberá mais de 80 executivos de alto desempenho de 15 países em Xangai para iniciar sua jornada de aprendizado de 20 meses.

Sobre o EMBA Global da CEIBS

O EMBA Global da CEIBS é um programa de meio período de primeira linha que equilibra "China Depth" e "Global Breadth" para líderes empresariais de alto desempenho que desejam levar sua carreira e desenvolvimento pessoal para o próximo nível. Com módulos disponíveis em 11 cidades em todo o mundo, corpo discente diversificado de mais de 20 países e duas coortes integradas entre China, Europa e África, o CEIBS Global EMBA oferece oportunidades incomparáveis para os participantes expandirem sua rede global e se conectarem à maior rede de ex-alunos de escolas de negócios da China.

Sobre a CEIBS

A China Europe International Business School (CEIBS) está entre as principais escolas de negócios internacionais da Ásia e foi a única a figurar simultaneamente na lista dos 5 melhores programas de MBA e EMBA do Financial Times. A CEIBS tem mais de 24 mil ex-alunos de mais de 80 países e regiões em todo o mundo e, nos últimos 26 anos, ofereceu uma ampla variedade de programas de gestão para mais de 190 mil executivos na China e no exterior. Com uma equipe docente que possui amplo conhecimento sobre a China e uma visão global, a CEIBS está equipada com exclusividade para nutrir líderes empresariais, em cada estágio de suas carreiras, preparando-os para causar um impacto global. Saiba mais aqui.

