A CELEBRAÇÃO DO RENASCIMENTO CULTURAL E DA TRADIÇÃO DE TRANSMITIR CONHECIMENTOS DE GERAÇÃO PARA GERAÇÃO COM UMA NOVA MOEDA DA ROYAL CANADIAN MINT EM HOMENAGEM AO POVO MÉTIS DO RIO VERMELHO

WINNIPEG, MANITOBA, NO CENTRO DA PÁTRIA NACIONAL DO POVO MÉTIS DO RIO VERMELHO, 3 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A tradição do povo Métis do Rio Vermelho de compartilhar e preservar conhecimentos, passando-os de geração para geração por meio da arte e das histórias, é homenageada em uma nova moeda de prata pura que exibe a tradição do trabalho com contas do povo Métis do Rio Vermelho. Essa última moeda da série "Generations" da Mint, a casa da moeda canadense, conta a história do povo indígena Métis do Rio Vermelho por meio dos complexos padrões de miçangas da artista Métis Jennine Krauchi, de Manitoba. Essa série de itens colecionáveis inspiradora foi lançada hoje na unidade de Winnipeg da Mint e já está disponível para compra.

A nova moeda de prata pura da Royal Canadian Mint de 28 gramas Generations: The Red River Métis apresenta a tradição do trabalho com contas do povo Métis do Rio Vermelho (CNW Group/Royal Canadian Mint)

"A Mint teve o privilégio de trabalhar em estreita colaboração com os Métis de Manitoba para desenvolver uma moeda que respeita suas estimadas tradições culturais, que são essenciais para preservar seus conhecimentos e história ancestrais", disse Marie Lemay, presidente e CEO da Royal Canadian Mint. "Como uma expressão do orgulho da cultura e identidade Métis, essa moeda lança uma nova luz sobre a história dos Métis do Rio Vermelho, e estamos honrados por ajudar a promover uma melhor compreensão da nação Métis, à medida que essa linda recordação de prata for transmitida de geração para geração."

"Hoje é um dia de orgulho para a Federação Métis de Manitoba como o Governo Nacional dos Métis do Rio Vermelho", disse David Chartrand, presidente da Manitoba Métis Federation. "Nosso diferenciado trabalho floral com contas é uma parte fundamental de nossa história, identidade e cultura. No passado, às vezes os desenhos distintos eram tão bem conhecidos que éramos chamados de povo do trabalho floral com contas, em reconhecimento a essa forma de arte. Hoje, o trabalho floral com contas da pradaria está passando por um renascimento entre nossos cidadãos, liderado por pessoas como a artista mestre em trabalho com contas Jennine Krauchi, que trabalha diligentemente há anos para transmitir seus amplos conhecimentos para outras pessoas em nossa nação."

"À medida que continuamos no caminho da reconciliação, é tão importante mostrar as culturas e histórias das primeiras nações, Inuit e Métis, de uma forma que reflita com precisão seus conhecimentos e experiências tradicionais", disse o vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças da honorável Chrystia Freeland. "Depois de trabalhar em estreita colaboração com a Manitoba Métis Federation, essa nova moeda captura lindamente a história da nação Métis do Rio Vermelho e lembrará aos canadenses de todo o país que a herança Métis é uma parte fundamental de nossa história em comum."

Com desenho elaborado pela artista Métis Jennine Krauchi, o verso da moeda de prata pura de $ 20 de 2022 – Generations: The Red River Métis exibe a gravação de um original padrão floral feito com contas. O desenho conta com elementos do idioma Michif.

La Rivyeer Rooz, que significa Rio Vermelho, está inscrito na base do desenho, acima do qual raízes representam a terra natal e a ancestralidade do povo Métis do Rio Vermelho. Partindo do símbolo do infinito simbolizando o fluxo do espírito eterno e inquebrável da nação Métis saem duas fitas, que representam o Rio Vermelho. Elas contêm as palavras Taapweeyimisho e Taapweeyimik lii Michif, que significam "acredite em si mesmo" e "acredite nos Métis".

O fogo no centro do desenho representa um período de repressão e perda, mas a rosa da pradaria, um clássico motivo dos Métis do Rio Vermelho, representa a sobrevivência e o ressurgimento cultural do país. Os caules longos são caracteristicamente adornados com dois ou três detalhes de contas conhecidos como "trilhas de rato", enquanto folhas e os botões de flores preenchem o padrão dando uma sensação de amor e alegria. O anverso apresenta a efígie de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, de Susanna Blunt.

"Sempre tentei contar nossas histórias por meio do meu trabalho com contas, seja uma história pessoal ou um tema mais amplo. No caso dessa moeda, tentei contar um pouco da história do povo Métis do Rio Vermelho, nossas lutas e dificuldades e o que superamos como povo", disse a artista Jennine Krauchi. "Nunca pensei que minha jornada de trabalho com contas dos Métis teria como resultado a escolha de meu desenho para ser apresentado em uma moeda. Estou muito orgulhosa, emocionada e honrada. Criei essa imagem em homenagem a todos meus ancestrais Métis e a todos os artistas que fazem trabalhos com contas que vieram antes de mim, retomando aqueles que pegaram a primeira conta e produziram essa bela forma de arte."

Limitada a uma cunhagem mundial de cinco mil unidades, essa moeda de prata 99,99% pura é vendida por CAD 99,95 e pode ser encomendada a partir de hoje entrando em contato diretamente com a Royal Canadian Mint pelo 1-800-267-1871 no Canadá, 1-800-268-6468 nos Estados Unidos ou pelo site www.mint.ca. Ela também estará disponível nas lojas de Ottawa e Winnipeg da Royal Canadian Mint, em pontos de venda participantes do Canada Post e por meio da rede global de revendedores e distribuidores da Mint.

Imagens da moeda estão disponíveis aqui.

Sobre a Royal Canadian Mint

A Royal Canadian Mint é a empresa da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação do Canadá. A Mint é uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo e oferece, em escala internacional, uma ampla gama de produtos de cunhagem especializados e de alta qualidade e serviços relacionados. Para mais informações sobre a Royal Canadian Mint, seus produtos e serviços, acesse:www.mint.ca. Siga a Mint no Twitter, Facebook e Instagram.

Para mais informações para a imprensa, entre em contato com: Alex Reeves, gerente sênior de relações públicas, Telefone: 613-884-6370, [email protected]; Kat Patenaude, assessora de relações com a imprensa da Manitoba Métis Federation, Telefone: 204-801-7710, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1871106/Royal_Canadian_Mint_CELEBRATING_CULTURAL_REVIVAL_AND_THE_TRADITI.jpg

FONTE Royal Canadian Mint (RCM)

SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)