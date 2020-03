A Cellebrite aumenta a capacidade de estudos on-line

TYSONS CORNER, Virgínia, 19 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A Cellebrite, líder global em soluções de inteligência digital para os setores público e privado, anunciou hoje que está aumentando as opções de treinamento on-line ao vivo e sob demanda para profissionais forenses digitais e autoridades policiais. A empresa tem o compromisso de fornecer aprendizado interativo contínuo, apesar das atuais restrições de viagens e medidas de distanciamento social. Com os riscos atuais para a saúde em relação ao coronavírus, a Cellebrite garante a segurança de seus clientes e instrutores, mantendo seu compromisso de oferecer treinamento onde e quando necessário, agora por meio de salas de aula virtuais.

A Cellebrite retirou a barreira de exigência de licenças ativas de produtos para participação das aulas virtuais ao vivo, e as pessoas que se inscreverem receberão a tecnologia necessária para concluir os cursos com êxito.

As aulas disponíveis imediatamente são:

CCO CCPA: Cellebrite Certified Operator/Cellebrite Certified Physical Analyst

CASA: Cellebrite Advanced Smartphone Analysis

Cellebrite AE: Analytics Enterprise

Cellebrite AD: Analytics Desktop

"A Cellebrite reconhece que as investigações não param, por mais desafiador que esteja o ambiente", disse Buddy Tidwell, vice-presidente sênior de treinamento global da Cellebrite. "Por esse motivo, o principal treinamento da Cellebrite para peritos forenses, analistas, investigadores e promotores de justiça está agora disponível on-line sob demanda, sendo conduzido por instrutor, com capacidade ampliada e caminho simplificado para a certificação após a conclusão do curso".

O papel dos dados digitais nas investigações está crescendo rapidamente, com aumento de 82% em apenas alguns anos. Para atender às demandas desse cenário em mudança, as autoridades policiais precisam ser treinadas nas mais recentes inovações para se beneficiar com mais eficiência a inteligência digital em cada etapa de uma investigação. Sendo consultora confiável de clientes em mais de 150 países, a Cellebrite oferece oportunidades de treinamento e certificação para que organizações e agências tenham o que há de mais recente em ferramentas e habilidades necessárias para combater o crime no atual mundo conectado digitalmente.

Cursos disponíveis em breve:

CMFF: Cellebrite Mobile Forensic Fundamentals

CCME: Cellebrite Certified Mobile Examiner

CDFL: Cellebrite Digital Forensics for Legal Professional

Cellebrite Cloud Extraction and Reporting for Cloud Investigator

CEFA: Python in Cellebrite Physical Analyzer Training

Cellebrite Advanced Analysis for SQLITE Examiner

Os cursos on-line ao vivo estão disponíveis em inglês, espanhol, alemão, francês, português e polonês, com outros idiomas a serem incluídos. Também estão disponíveis mediante solicitação programas personalizados de treinamento on-line para departamentos e organizações.

Além disso, vários segmentos de treinamento on-line gratuitos estarão disponíveis para especialistas forenses para desenvolver habilidades profissionais e apoiar o aprendizado contínuo. Para obter mais informações sobre o aprendizado on-line da Cellebrite e conferir novas aulas adicionadas diariamente, bem como o conteúdo de treinamento gratuito, visite o site Cellebrite.com/online-training ou ligue para 1(800) 972-3415 para falar com um coordenador de treinamento.

Sobre a Cellebrite

A Cellebrite é líder global em soluções de inteligência digital para os mercados governamental, empresarial e de autoridades policiais. Oferece amplo conjunto de soluções inovadoras de software, ferramentas analíticas e treinamentos criados para acelerar investigações digitais e abordar a crescente complexidade de lidar com os desafios de crimes e segurança na era digital. Tendo a confiança de milhares das principais agências e empresas em mais de 150 países, a Cellebrite está ajudando a cumprir a missão conjunta de criar um mundo mais seguro. Para saber mais, visite-nos em www.cellebrite.com

