A CellPoint Digital fecha parceria com a EBANX para oferecer as melhores soluções de pagamentos para a América Latina

Os clientes das empresas de viagens da CellPoint Digital na região da América Latina terão acesso imediato a mais de 100 opções locais de pagamentos e vários bancos adquirentes locais

LONDRES, 19 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A CellPoint Digital, líder em soluções de comércio e pagamentos digitais para companhias aéreas e empresas de viagens do mundo todo, e a EBANX, uma fintech global, com sede no Brasil, líder em soluções de pagamentos para a América Latina, anunciaram hoje uma nova e interessante parceria para oferecer às empresas de viagens a opção de pagamento de que precisam para ter sucesso nessa complexa região.

As empresas de viagens que buscam desenvolver seus negócios na América Latina enfrentam um ambiente de pagamento fragmentado, com inúmeros cartões locais ou formas de pagamento alternativas, como OXXO, no México, ou Rapipago, na Argentina. Esses métodos de nicho são obrigatórios na região. Da população de aproximadamente 650 milhões, apenas 113 milhões de pessoas têm cartão de crédito. As empresas de viagens também enfrentam altas taxas internacionais quando não usam os bancos adquirentes locais.

Como diz Matthew Nutting, diretor de viagens da EBANX: "Os clientes da América Latina usam inúmeros métodos de pagamento específicos e existem regulamentações específicas em cada mercado. Ao longo dos anos, desenvolvemos uma rede de pagamento exclusiva, que inclui os métodos de pagamento mais populares e os principais bancos da região. Estamos satisfeitos por combinar os nossos recursos com a plataforma de pagamento da CellPoint Digital para oferecer as melhores opções de pagamento às empresas de viagem na região".

A plataforma de controle de pagamento da CellPoint, Velocity, se integrará diretamente às soluções de pagamento da EBANX, fornecendo acesso a mais de 100 métodos populares de pagamento e a vários bancos e serviços de liquidação locais. As empresas de viagens poderão implantar os cartões ou métodos de pagamento necessários para prosperar em cada mercado latino-americano. Também se beneficiarão de taxas otimizadas para pagamentos com cartão, pois as transações serão roteadas para adquirentes locais.

"Estamos comprometidos em oferecer as soluções de pagamento mais eficientes para cada região, e a EBANX é o parceiro ideal na América Latina", disse Noel Connolly, vice-presidente sênior e diretor global de vendas e parcerias. "Com as opções de pagamento da EBANX em nosso ecossistema, as empresas de viagens poderão oferecer os métodos de pagamento preferidos em cada país da América Latina e implementar adquirentes locais rápidos".

O ecossistema de pagamentos da CellPoint Digital, em rápido crescimento, já tem mais de 350 parceiros de pagamentos, que podem ser gerenciados instantaneamente pela plataforma de controle de pagamento Velocity. A parceria com a EBANX é a mais recente inclusão à lista crescente de parceiros de pagamentos, que já conta com a PPRO, Citcon e Veritrans.

Para obter mais informações sobre a parceria com a EBANX e para entrevistar Noel Connolly, vice-presidente sênior e diretor global de vendas e parcerias da CellPoint Digital, entre em contato com Vanessa Horwell, pelo e-mail vhorwell@cellpointdigital.com.

Sobre a CellPoint Digital

A CellPoint facilita os processos de viagens (We make travel easier™) para as companhias aéreas, empresas de viagens e seus clientes.

É uma empresa de tecnologia de viagens e uma fintech. Oferece soluções poderosas de comércio e pagamentos digitais, permitindo que as companhias aéreas e outras empresas de viagens simplifiquem seus sistemas, unifiquem a experiência do cliente e impulsionem suas transações digitais em sites, na internet móvel e nos aplicativos móveis. A CellPoint Digital oferece duas plataformas modulares de omnichannel. A Velocity é uma plataforma exclusiva de controle de pagamentos, que otimiza todas as transações de pagamentos digitais, com cartões ou formas alternativas de pagamento, acelerando a implementação de novas formas de pagamento. A Voyage é uma plataforma digital completa, que domina todo o ciclo de vendas ao cliente (promover, vender, pagar e atender), otimizando as taxas de conversão de ponta a ponta. A CellPoint Digital tem escritórios em Chicago, Copenhague, Dubai, Londres, Miami, Pune e Cingapura. Visite o site www.cellpointdigital.com para saber mais.

Sobre a EBANX

A EBANX é uma fintech global líder na América Latina. Atua no Brasil, México, na Argentina, Colômbia, no Chile, Peru, Equador e na Bolívia, e tem escritórios no Brasil, México, Uruguai, na Argentina, nos Estados Unidos, no Reino Unido e na China. Foi fundada em 2012, para preencher a lacuna de acesso entre os sites latino-americanos e internacionais, oferecendo uma solução de pagamento de ponta a ponta, em todo o fluxo de transações de comércio eletrônico internacional. A EBANX oferece mais de 100 opções de pagamento local na América Latina para empresas globais que desejam expandir seus negócios para toda a região. A empresa já ajudou mais de 50 milhões de latino-americanos a acessar serviços e produtos globais, com mais de 1.000 empresas expandindo para a América Latina. A AliExpress, Wish, Pipedrive, Xsolla, Airbnb e Spotify (esses dois em parceria com a Worldline) são algumas das empresas que usam as soluções da EBANX.

Para obter mais informações, visite o site https://business.ebanx.com/en/press-room.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/968672/CellPoint_Digital_Logo.jpg

FONTE CellPoint Digital

Related Links

www.cellpointdigital.com



SOURCE CellPoint Digital