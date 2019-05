A CenturyLink expande parceria com a Google Cloud para ajudar as empresas a se tornarem mais ágeis em suas jornadas na nuvem

MONROE, Louisiana, 6 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Na medida em que as empresas globais contam com redes dinâmicas para se conectarem com a nuvem, a CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) está expandindo sua parceria com a plataforma Google Cloud para ajudar a impulsionar a transformação digital nas empresas. A parceria permite que a CenturyLink combine uma nuvem pública líder, a Plataforma Google Cloud (GCP - Google Cloud Platform) com os serviços de consultoria de TI da CenturyLink.

Saiba como sua organização pode se beneficiar desta parceria enviando um e-mail para: GoogleCoE@centurylink.com.

Ao se unir ao Programa para Parceiros da Google Cloud, a CenturyLink fornecerá implementação, vendas e suporte técnico para empresas na medida em que elas aceleram a inovação com soluções em nuvem. Isto reforça o suporte da CenturyLink para a GCP – em junho de 2018, a empresa anunciou que poderia conectar os clientes à Google Cloud globalmente, através da Interconexão de Parceiros da Google Cloud (Google Cloud Partner Interconnect). Adicionalmente, a rede global de transmissão por fibra da CenturyLink, a Vyvx Cloud Connect, fornece acesso à GCP através da oferta de diversas rotas de conectividade a diversos sites dentro da GCP para transmissões de vídeos de alta largura de banda e alta qualidade.

"Nosso trabalho com a CenturyLink é um excelente exemplo do nosso ecossistema de nuvem de rápido crescimento e do compromisso da Google Cloud em dar suporte às necessidades tecnológicas das empresas atuais", disse Carolee Gearhart, vice-presidente de Vendas Mundiais do Canal da Google Cloud. "Estamos ansiosos para continuarmos a expandir nossa parceria com a CenturyLink, a qual traz uma enorme especialização em consultoria de Sistemas, Aplicações e Produtos (SAP), análise de big data e redes privadas seguras para cargas de trabalho públicas e híbridas em nuvem".

A CenturyLink criou um centro de excelência da Google Cloud com arquitetos e engenheiros credenciados da Google Cloud, os quais são altamente qualificados em infraestrutura de nuvem, trabalhos em rede, migração e serviços gerenciados. Além disso, as Soluções de Conexão com a Nuvem da CenturyLink para a Google Cloud (CenturyLink Cloud Connect Solutions for Google Cloud), fornecem às organizações conectividade dedicada e de nível empresarial para que elas possam mover cargas de trabalho, tanto públicas quanto privadas, de escritórios e centros de dados de suas redes de grande extensão (WAN) para a Plataforma Google Cloud na América do Norte, América Latina, Europa e Região Ásia-Pacífico. A solução CenturyLink Cloud Connect é um serviço capaz de fornecer conexões em tempo real entre centros de dados e uma variedade de serviços em nuvem, as quais permitem que as organizações se expandam quando quiserem.

"Esta parceria permite que as empresas mundiais utilizem a força das diversas redes globais da CenturyLink combinada com nossa liderança em ideias inovadoras na otimização da implementação de aplicações e serviços avançados de TI, as quais ajudam a suprir todas as necessidades de sua nuvem híbrida", disse Mahesh Dalvi, vice-presidente de Soluções Globais de TI e Serviços Gerenciados da CenturyLink. "Tanto a Google Cloud quanto a CentyryLink estão altamente focadas em lidar com as complexas necessidades empresariais, incluindo otimização de cargas de trabalho vitais, tais como SAP e big data".

Para interagir com centro de excelência da Google Cloud da CenturyLink, envie e-mail para: GoogleCoE@centurylink.com

Para mais informações sobre a parceria da CenturyLink com o Google, visite o endereço: http://news.centurylink.com/2018-06-11-CenturyLink-helps-connect-customers-to-Google-Cloud-globally

Para conhecer os benefícios empresarias da conectividade da CenturyLink, assista ao vídeo: https://players.brightcove.net/1186058296001/default_default/index.html?videoId=5844424152001

A CenturyLink (NYSE: CTL) é a segunda maior provedora de comunicações dos Estados Unidos para clientes corporativos globais. Com clientes em mais de 60 países e um foco intenso na experiência do cliente, a CenturyLink se esforça para ser a melhor empresa de redes do mundo, ao resolver a crescente demanda dos clientes por conexões confiáveis e seguras. A empresa também atua como parceira de confiança de seus clientes, ajudando-os a administrar complexidades crescentes de rede e TI e fornecendo soluções gerenciadas de rede e de cibersegurança, que ajudam a proteger seus negócios.

