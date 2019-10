A cerimônia de abertura do 3º Fórum Internacional de Comunicação da Rota Marítima da Seda do século XXI na China (Guangdong) foi realizada em Zhuhai, China

ZHUHAI, China, 24 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Na manhã de 22 de outubro, aconteceu, em Zhuhai, China, a cerimônia de abertura do 3º Fórum Internacional de Comunicação da Rota Marítima da Seda do século XXI na China (Guangdong). Participaram do fórum mais de 300 especialistas e pesquisadores de renome mundial, chefes de empresas conhecidas e representantes sênior da mídia. Com o tema "Integração da rota marítima da seda facilitada pelo desenvolvimento da região da Grande Baía de Guangdong – Hong Kong – Macau", os convidados contribuíram com a "sabedoria global" em diálogos, cooperações e intercâmbios entre as civilizações da nova era.

Sendo a cidade anfitriã do evento, Zhuhai está buscando ser o principal portal e hub da região da Grande Baía e promover o desenvolvimento integrado ao longo da iniciativa Cinturão e Rota. É assim que Zhuhai segue a tendência dos tempos, com mentalidade mais aberta e inovadora.

Fan Gang, vice-presidente da Sociedade de Reforma Econômica da China, afirmou que a Rota Marítima da Seda é uma parte importante da iniciativa Cinturão e Rota, desempenhando papel significativo no desenvolvimento da China no processo de globalização. Em cooperação mais estreita com outros países da Rota Marítima da Seda, a China e o mundo se beneficiarão muito em termos de crescimento econômico.

Ultimamente, o investimento bilateral entre a China e os países da iniciativa Cinturão e Rota vêm se expandindo. Nos primeiros oito meses deste ano, o volume de comércio da China com os países envolvidos na iniciativa aumentou cerca de 10% na comparação ano a ano. A Eastcompeace Technology Co., Ltd., a XH Smart Tech (China) Co., Ltd. e outras empresas de Zhuhai estabeleceram sucessivamente bases de produção e processamento nos países do sudeste asiático. Nos últimos cinco anos, Zhuhai investiu em 57 projetos em países participantes da iniciativa Cinturão e Rota, com investimento total de US$ 156 milhões.

A solução da China, apresentada com extensa consulta, integração, cooperação e desenvolvimento, está ganhando cada vez mais força entre os países participantes da iniciativa que buscam o desenvolvimento.

David Gosset, fundador do Fórum Euro-China, disse que os fatos, as histórias e esforços de desenvolvimento feitos na região da Grande Baía certamente ajudaram a China a promover o progresso tecnológico global de maneira mais eficaz.

A mundialmente famosa ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau, o Porto Gaolan, acessível ao mundo, e o altamente aguardado Canal Internacional de Logística do sul asiático, Sichuan – Guizhou – Guangdong, ajudam a acelerar a circulação eficiente de talentos, tecnologia, capital e informações, dentro e fora da região da Grande Baía, além de contribuir com o desenvolvimento aprofundado da iniciativa Cinturão e Rota.

Herdando as conquistas de desenvolvimento da reforma e abertura de 40 anos, Zhuhai assumiu a liderança ao escrever um novo capítulo dos intercâmbios harmoniosos e da cooperação inovadora entre a Grande Baía e o mundo.

O projeto acelerador entre a China e Israel, um apoio industrial inovador, criado conjuntamente por Zhuhai e Israel, e a Plataforma de intercâmbio de IP de Inovação Tecnológica China-Israel, a primeira a fornecer serviços de transferência de conquistas tecnológicas aos dois países, foram estabelecidas em Zhuhai, aos poucos se tornando plataformas inovadoras de alocação de recursos e de aglomeração industrial com influência global, promovendo o desenvolvimento colaborativo da inovação científica e tecnológica nos países participantes da iniciativa Cinturão e Rota.

Em Hengqin, Zhuhai, o Parque industrial de cooperação de ciência e tecnologia da medicina tradicional chinesa, entre Guangdong e Macau (Parque GMTCM), está se transformando em uma janela internacional para exibir a colaboração inovadora na indústria da medicina tradicional chinesa entre os participantes da Iniciativa Cinturão e Rota. Atualmente, o Parque GMTCM tem parceria com muitas agências de saúde de países de língua portuguesa, como o Ministério da Saúde da República de Moçambique e a Divisão Geral de Alimentação e Veterinária de Portugal, para promover o registro internacional e o comércio de serviços da medicina tradicional chinesa e de produtos de saúde.

Cidades da região da Grande Baía, como Zhuhai, estão conectando os genes inovadores dos países da iniciativa Cinturão e Rota com estratégias mais internacionalizadas e ímpeto mais inovador.

Durante o Fórum, as mais recentes conquistas de desenvolvimento da integração da mídia, apresentadas por meio de um corredor tecnológico, e a exibição conjunta de fotos de turismo cultural de países da iniciativa Cinturão e Rota receberam muita atenção.

A inovação é um importante impulsionador do desenvolvimento e da implementação da iniciativa Cinturão e Rota. A tecnologia digital não apenas funcionou como um novo mecanismo para o livre comércio, como também promoveu a integração cultural e o intercâmbio entre pessoas.

Há três anos consecutivos, o Fórum acontece em Zhuhai, ajudando pessoas de diferentes países, culturas e contextos históricos a aumentar a compreensão mútua, espalhar o espírito da rota marítima da seda, por meio de intercâmbios e aprendizado mútuos, e estimular dinâmicas inovadoras por meio da cooperação ganha-ganha.

A iniciativa Cinturão e Rota surgiu na China e se desenvolveu ao longo de seis anos, tendo se transformado na "flor ganha-ganha" da cooperação global, em Zhuhai, a cidade costeira do sul da China.

"A razão pela qual Zhuhai atrai tantas elites e talentos engajados em inovação científica e tecnológica é que a cidade tem a disposição de acolher e reunir todos os que chegam e os talentos, permitindo que se dediquem à pesquisa acadêmica e à inovação científica. Acho que Zhuhai tem um futuro brilhante pela frente", disse San Hoa Thang, membro da Academia Australiana de Ciências e Tecnológicas e Engenharia e da Academia Australiana de Ciências.

