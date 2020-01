A CF PharmTech alcança rodada de financiamento de US$ 90 milhões para acelerar o desenvolvimento global de medicamentos para o sistema respiratório

Em relação a essa rodada de financiamento, o diretor executivo da New Alliance Capital, Lei Cai, explicou: "A New Alliance Capital dá prioridade às oportunidades de investimento nos setores de cuidados com a saúde. Os tratamentos respiratórios e medicamentos para inalação, em particular, são promissores devido às altas barreiras tecnológicas a superar e ao imenso potencial para crescimento. A CF PharmTech tem trabalhado meticulosamente para construir fortes plataformas tecnológicas que suportem o desenvolvimento de uma série completa de produtos. A integridade e o profissionalismo da equipe principal da CF PharmTech nos impressionaram profundamente".

O diretor gerente da CR-CP Life Science Fund, Da Liu, explicou: "A CF PharmTech é uma das empresas farmacêuticas mais inovadoras e pioneiras da China a se concentrar no tratamento de doenças respiratórias. Como uma empresa farmacêutica, a CF PharmTech incorpora totalmente um compromisso com a qualidade e com os padrões globais. Como uma das poucas empresas farmacêuticas privadas líderes no fornecimento de medicamentos para o sistema respiratório, a CF PharmTech tem imenso potencial para crescimento".

A CEC Capital serviu como consultor financeiro exclusivo da CF PharmTech durante essa rodada de financiamento da Série E. A sócia da CEC Capital, Irene Hong, disse: "O encerramento dessa rodada de financiamento marcará uma nova fase no desenvolvimento de produtos na CF PharmTech. Admiramos profundamente o espírito de preservação da equipe da CF PharmTech".

Sobre a CF PharmTech:

A CF PharmTech é uma empresa farmacêutica dedicada à saúde do sistema respiratório. Desde sua inauguração, a empresa já estabeleceu P&D e instalações de fabricação de ponta para produtos de inalação. Atualmente, a CF PharmTech tem uma linha crescente de mais de 20 produtos em desenvolvimento que são destinados à China e aos mercados globais. Para saber mais sobre a CF PharmTech, visite o endereço www.cfpharmtech.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1059730/CF_PharmTech.jpg

FONTE CF PharmTech, Inc.

Related Links

http://www.cfpharmtech.com



SOURCE CF PharmTech, Inc.