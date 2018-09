A Chain se une à Lightyear e aposta tudo na rede Stellar

SAN FRANCISCO, 10 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Chain, Inc. ("Chain") anunciou hoje que foi adquirida pela Lightyear Corporation ("Lightyear"), uma entidade comercial concentrada na plataforma Stellar formada no ano passado com o apoio da Stellar Development Foundation. As marcas Chain e Lightyear serão descontinuadas e a empresa combinada será renomeada como Interstellar.

A fusão traz a base de clientes empresariais e produtos da Chain para o registro público da Stellar, criando uma solução completa, a qual permitirá que as organizações emitam, troquem e gerenciem ativos em uma rede pública altamente escalável. O serviço de registro em nuvem da Chain, o Sequence, permitirá que as organizações possam facilmente rastrear os ativos na medida em que eles se movem entre os registros privados e a rede Stellar.

Fatos importantes:

Adam Ludwin , CEO da Chain, será o CEO da Interstellar

, CEO da Chain, será o CEO da Interstellar Jed McCaleb , co-fundador da Stellar Development Foundation e da Lightyear, será o Executivo-Chefe de Tecnologia da Interstellar

, co-fundador da Stellar Development Foundation e da Lightyear, será o Executivo-Chefe de Tecnologia da Interstellar A Stellar Development Foundation, que desenvolve o protocolo Stellar e apoia a comunidade de código aberto, continuará independente

A Stellar é uma rede aberta que permite que qualquer moeda ou ativo seja digitalmente emitido, transferido e trocado através da Internet. A Interstellar tornará mais fácil para os desenvolvedores e empresas potencializar a Stellar como uma plataforma para construir novos produtos e serviços financeiros.

"A equipe da Chain liderou o mercado na adoção empresarial da tecnologia de cadeia de blocos, a qual é um componente crítico para construir um futuro onde o dinheiro e os ativos digitais se movimentam sobre protocolos abertos", disse Jed McCaleb. "Estamos muito satisfeitos por unirmos nossas forças para ajudarmos as organizações com base na Stellar".

"A Chain tem admirado a Stellar há anos e desde o primeiro dia, compartilhamos seu objetivo de permitir que os ativos financeiros se movam sem problemas pela Internet", disse Adam Ludwin. "A Chain trabalhou a partir de dentro da empresa enquanto a Stellar se concentrou na rede entre as organizações. Como uma equipe única, teremos uma visão completa e um conjunto de capacidades para tornarmos o valor-sobre-IP uma realidade".

O portfólio de produtos da Interstellar também incluirá o StellarX, um mercado recém-anunciado para a comercialização de ativos na Stellar. O StellarX está atualmente em versão beta e em breve será lançado para o público.

A Interstellar empregará aproximadamente 60 pessoas, terá sede em San Francisco e escritórios em Nova York e Singapura.

Mais informações estão disponíveis no endereço http://www.interstellar.com/

Sobre a rede Stellar

A Stellar é uma rede aberta que permite que qualquer moeda ou ativo seja digitalmente emitido, transferido e trocado através da Internet. O registro público da Stellar tem um registro de pedidos incorporado, algoritmo de busca e token de rede os quais, conjuntamente, permitem que os ativos se movam perfeitamente entre os participantes. A rede Stellar tem código aberto e é validada por nós descentralizados, os quais podem ser executados por qualquer pessoa e, mesmo assim, é altamente escalável e eficiente em relação à energia, graças a um inovador sistema de consenso chamado SCP. O SCP foi desenvolvido pelo professor David Mazières, que lidera o grupo de sistemas seguros para computador em Stanford e é o cientista-chefe da Stellar Development Foundation.

Sobre a Stellar Development Foundation e a Lightyear Corporation

A Stellar Development Foundation (SDF) é uma organização sem fins lucrativos fundada em 2014. Ela ajuda a construir e manter a rede Stellar e apoia a comunidade Stellar através de educação, programas de bolsas e liderança técnica dos projetos de código aberto da Stellar. A fundação é obrigada por seus estatutos a distribuir 95% dos tokens da rede, lumen (XLM), para assegurar a descentralização operacional e econômica da rede. A SDF recebeu seu financiamento inicial através da inovadora de pagamentos Stripe.

A Lightyear, uma entidade com fins lucrativos concentrada na adoção da rede Stellar por empresas, foi fundada por Brit Yonge e Jed McCaleb em 2017, com apoio da SDF. A Lightyear será renomeada para Interstellar por ocasião da fusão.

Sobre a Chain

A Chain foi fundada em 2014 por Adam Ludwin, Devon Gundry e Ryan Smith. A empresa cria produtos de cadeia de blocos de alto nível, impulsionada por organizações financeiras líderes incluindo Visa, Nasdaq e Citigroup. O produto de nuvem da Chain, o Sequence, se tornará um componente importante do portfólio de produtos da Interstellar e permitirá que as empresas emitam, gerenciem e rastreiem os ativos enquanto eles se movem entre registros privados e a rede Stellar. A empresa levantou anteriormente US$ 44 milhões da Khosla Ventures, RRE Ventures, Thrive Capital e de parceiros estratégicos incluindo Visa,Nasdaq, Citi , Capital One, Fiserv e Orange.

FONTE Interstellar

Related Links

http://www.interstellar.com