A China International Import Expo (CIIE) envia seus melhores votos para o Ano do Boi

1. Sua escala e variedade de indústrias. A CIIE é a maior exposição de importação do mundo e está entre os dez maiores eventos de negócios do mundo. A CIIE cresce em escala e influência a cada ano, instalada sobre uma área de 360.000 metros quadrados, ou aproximadamente o tamanho de 70 campos de futebol, em 2020. A CIIE abrange uma gama completa de setores, incluindo produtos alimentícios e agrícolas, automóveis, tecnologia da informação, bens de consumo, equipamentos médicos, produtos para a saúde e setor de serviços.

2. Participantes e expositores de alta qualidade. Dez mil expositores participaram das três primeiras edições, incluindo empresas listadas na Global Fortune 500 e líderes de setor. Nas três últimas edições, mais de 1.300 produtos e serviços entraram no mercado global ou chinês.

3. Oferece oportunidades para conhecer compradores, conseguir novos projetos e entrar no mercado chinês. Cerca de 1,3 milhão de compradores chineses participaram das três primeiras edições. Bilhões de dólares em negociações foram gerados na CIIE, e os números continuam a aumentar. Nas três últimas exposições, foram assinadas negociações totalizando mais de 200 bilhões de dólares. Um total de 319 projetos das duas primeiras edições, apoiados por investimentos estrangeiros de 15 bilhões de dólares, foram iniciados e lançados com sucesso na China.

4. A CIIE é a porta de entrada ideal para entender e explorar a riqueza do mercado chinês, com seus 1,4 bilhão de consumidores. A CIIE também é uma excelente oportunidade para as empresas conhecerem parceiros para sinergias de negócios em toda a cadeia de valor, tanto a montante quanto a jusante. Na CIIE, os participantes também podem promover suas marcas, com veículos de comunicação globais presentes todo ano para dar informações sobre as últimas tendências, produtos e inovações. Nas três primeiras edições, mais de 10.000 jornalistas cobriram a exposição.

A quarta CIIE será realizada em Xangai de 5 a 10 de novembro de 2021. Por que você não se junta a nós e embarca em um ano repleto de prosperidade?

As inscrições para a Exposição de Negócios da 4ª CIIE já estão abertas.

Acesse https://www.ciie.org/ciie/f/book/register?locale=en para se inscrever.

