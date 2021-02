A Cision combina as relações públicas e a gestão das redes sociais com a inteligência digital do consumidor em sua inovadora aquisição da Brandwatch

CHICAGO e BRIGHTON, Inglaterra, 26 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Cision anunciou hoje a aquisição da Brandwatch, líder global de inteligência digital do consumidor e monitoramento das redes sociais, por US$ 450 milhões. A estratégia combinará dois líderes em suas respectivas indústrias oferecendo aos clientes as vantagens de suas capacidades complementares para impulsionar o futuro das RP, do marketing e do engajamento dos clientes digitais.

As forças da transformação digital recompensam as organizações e diretorias que ouvem e capitalizam rapidamente os insights digitais de seus consumidores. As empresas líderes estão se adaptando rapidamente e usando esses insights para criar comunicações autênticas e sob medida, bem como conexões diretas e à escala com os clientes. Essa mudança de paradigma em tempo real das estratégias de RP, marketing e atenção ao cliente enfocadas no consumidor continuarão a acelerar o desenvolvimento das empresas e a diferenciá-las das que não se mobilizam.

A Cision é líder em distribuição de notícias e monitoramento e análise de mídia com um banco de dados de contatos de mídia de aproximadamente 1 milhão de jornalistas e veículos de comunicação e mais de 75.000 clientes. A Brandwatch trabalha com milhares das marcas mais admiradas do mundo, fazendo uso da mais recente inteligência artificial (AI) e aprendizagem de máquina para estruturar e extrair valor das opiniões de bilhões de usuários das redes sociais.

A Cision e a Brandwatch são uma combinação sólida. Juntas, elas irão oferecer às marcas e organizações a inteligência do consumidor e das redes sociais para promover estratégias mais eficazes de captação e engajamento de clientes, que vão desde RP e marketing até a pesquisa e o desenvolvimento de produtos. Sempre que as equipes estiverem se conectando com jornalistas e influencers, lançando campanhas sociais, desenvolvendo mensagens de marca ou realizando pesquisas abrangentes sobre o comportamento dos consumidores, elas terão informações em tempo real e análises de tendências a longo prazo à sua disposição para orientá-las.

"A contínua mudança digital e a ampla adesão às redes sociais estão promovendo uma rápida e profunda transformação no modo como as marcas e as organizações interagem com os clientes," disse Abel Clark, CEO da Cision. "Isso é porque as equipes de RP, marketing, redes sociais e atenção ao cliente conseguem integrar as informações exclusivas - e agora disponíveis - às estratégias baseadas no consumidor. Juntas, Cision e Brandwatch ajudarão nossos clientes a entender, conectar e se envolver mais profundamente com seus clientes em escala em todos os canais."

"Sempre construímos a Brandwatch com ambição. Isso foi reconhecido pela Forrester, que recentemente nos nomeou líder no nosso espaço", disse Giles Palmer, fundador e CEO da Brandwatch. "Este é o momento de dar o próximo passo e nos unirmos a uma empresa de significativo tamanho para criar negócios e uma oferta de produtos que possa ter um importante impacto global. Estamos ansiosos por nos unirmos a Abel e integrar a equipe da Cision para impulsionar o nosso trabalho e agregar ainda mais valor aos nossos clientes."

A Brandwatch foi nomeada Leader in The Forrester Wave™: na categoria de Plataformas de Monitoramento de Redes Sociais no 4º trimestre de 2020.

O negócio deve ser fechado no segundo trimestre de 2021.

A Macquarie Capital atuou como consultora financeira exclusiva da Brandwatch nesta transação. Cooley LLP atuou como consultor jurídico da Brandwatch.

Gibson, Dunn & Crutcher LLP atuou como consultor jurídico de fusões e aquisições, Willkie Farr & Gallagher LLP atuou como consultor jurídico financeiro e Latham & Watkins LLP atuou como consultor jurídico regulatório da Cision.

Sobre a Brandwatch

A Brandwatch é pioneira mundial da inteligência digital do consumidor. O monitoramento profundo das redes sociais baseado em inteligência artificial (AI) da empresa, bem como os produtos de análise de marketing de conteúdo ajudam mais de 2.000 das marcas e agências mais conceituadas no mundo a tomarem decisões com base em informações e dados. A Brandwatch inclui no seu portfólio a plataforma líder de marketing de conteúdo, BuzzSumo. A Brandwatch possui 10 escritórios em todo o mundo e tem sede em Brighton, Reino Unido.

Sobre a Cision

Como líder global em tecnologia e inteligência de RP, marketing e gestão de redes sociais, a Cision ajuda as marcas e organizações a promover a identificação, conexão e relacionamento com os clientes e partes interessadas para impulsionar os resultados dos seus negócios. A PR Newswire, uma rede com mais de 1,1 bilhão de influencers, monitoramento aprofundado, analíticas, junto com a plataforma de redes sociais Falcon.io compõem um conjunto de soluções de primeira linha. A Cision possui escritórios em 24 países nas regiões das Américas, EMEA e APAC. Para mais informações sobre as soluções premiadas da Cision, incluindo a Cision Communications Cloud® da próxima geração, visite www.cision.com e siga a @Cision no Twitter.

