A Classic Parade oferece uma vasta seleção de supercarros para alugar no Reino Unido, com entrega no dia seguinte.

Londres, 17 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Classic Parade aluga supercarros de luxo no Reino Unido há mais de 20 anos. Embora os escritórios estejam situados no centro de Londres, a Classic Parade entrega em todo o país. A frota disponível cresce a cada ano, mas o foco da Classic Parade não se alterou: disponibilizar veículos com entregas no dia seguinte e um atendimento ao cliente de alta qualidade. A empresa está disponível 24 horas por dia e oferece prazos de aluguel flexíveis, com opções de curto e longo prazo.

A frota da Classic Parade inclui todas as grandes marcas, o que significa que os clientes podem escolher um novo veículo a cada aluguel, como o Lamborghini Aventador SVJ ou o Mercedes-Benz AMG GTR Black Series. O custo varia de acordo com o veículo, mas a frota oferece uma grande variedade de preços e experiências de condução.

Os preços variam de alguns milhares de euros/dia a mais de 10.000 GBP/dia, dependendo do veículo selecionado. Os clientes também precisam fazer um depósito de segurança para cobrir quaisquer danos durante o período de aluguel. Com veículos de luxo, essa cobertura é obrigatória, mas o depósito será reembolsado após o retorno seguro do supercarro. Dependendo da duração do aluguel, do tipo de veículo e da proteção contra danos, o depósito total é, normalmente, de 50.000 GBP ou mais.

A equipe da Classic Parade adiciona regularmente hipercarros à sua frota, expandindo a oferta disponível para seus clientes. Nos últimos 20 anos, estes foram alguns dos supercarros mais alugados:

Porsche 918 Spider - É

um dos hipercarros mais procurados no mercado de aluguel, custa aproximadamente 12.000 GBP por dia e requer um depósito de segurança de 50.000 GBP .

Disponível em todo o Reino Unido, este supercarro custa 12.000 por dia e requer um depósito de segurança de 70.000 GBP .

Os clientes podem alugar o Bugatti Veyron por 25.000 GBP por dia, juntamente com um depósito de segurança de 100.000 GBP .

Embora algumas pessoas possam não considerar esse veículo um hipercarro, o custo de 5000 GBP por dia e o depósito de 40.000 GBP tornam esta opção mais acessível.

Todos os hipercarros listados acima, bem como qualquer outro veículo disponibilizado no site da Classic Parade, incluem um segundo motorista no seguro do aluguel e podem ser entregues em qualquer lugar do Reino Unido. Os contatos de aluguel dos supercarros podem ser de curto ou longo prazo, dependendo das preferências e necessidades dos clientes. O processo de entrega é simples e requer que o cliente assine um contrato de aluguel antes de utilizar o veículo.

Para obter mais informações sobre os supercarros disponíveis e os respectivos preços, envie um e-mail para [email protected] ou ligue para +44 (0) 333 355 3595. A equipe da Classic Parade está disponível 24 horas por dia para responder a perguntas ou finalizar os detalhes do aluguel de seu supercarro.

Site: https://www.classicparade.co.uk/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1970509/Ferrari_LaFerrari.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1970510/Bugatti_Veyron.jpg

FONTE Classic Parade

