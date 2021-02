A classificação HSI ESG atualizada da Shanghai Electric destaca seus esforços de responsabilidade social corporativa em 2020

XANGAI, 8 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- O Shanghai Electric Group ("Shanghai Electric" ou "a Empresa"), o fabricante e fornecedor líder mundial de equipamentos de geração de energia elétrica, equipamentos industriais e serviços de integração, subiu para A na escala de classificação Hang Seng de sustentabilidade, governança social e corporativa (ESG) e meio ambiente, refletindo os melhores esforços da Empresa para promover suas práticas de gestão do meio ambiente, saúde e segurança (EHS), combate à pandemia de Covid-19 e redução da pobreza.

A Shanghai Electric teve um bom desempenho no desenvolvimento de sua estratégia de ESG, que se refere aos fatores ambientais, sociais e de governança corporativa que medem a sustentabilidade de uma empresa e o impacto social sobre o investimento. O relatório de classificação ESG compilado pela Hang Seng Indexes mostra que a Empresa está entre os dez por cento melhores entre 332 pares do setor e 1.435 empresas em termos de desempenho ESG em áreas centrais como governança corporativa, meio ambiente, práticas operacionais justas, questões relacionadas aos consumidores, assim como engajamento e desenvolvimento da comunidade.

A classificação veio depois que a Hang Seng Indexes recentemente incluiu a Shanghai Electric em alguns de seus índices relacionados à sustentabilidade, o Índice de Sustentabilidade Corporativa Hang Seng (China A), o Índice de Sustentabilidade Corporativa Hang Seng (China Continental e Hong Kong) e o Índice de Referência de Sustentabilidade Corporativa Hang Seng (China A). A elevação na classificação destaca um maior reconhecimento do sucesso da Shanghai Electric na promoção da sustentabilidade e da responsabilidade corporativa nos últimos anos, após subir na classificação MSCI ESG em 2020.

A Hang Seng Indexes adota um modelo de avaliação rigoroso para classificar as empresas integrantes. Ela designou a Hong Kong Quality Assurance Agency, um órgão de avaliação independente e profissional, para avaliar os desempenhos ESG de cerca de 500 empresas listadas em Hong Kong e mais de 1.200 empresas A-shares (empresas com ações nas bolsas de valores da China Continental).

Como a pandemia continuou a atacar o mundo, a Shanghai Electric adotou uma série de medidas para ajudar aqueles que estavam sofrendo com a Covid-19. A Empresa criou uma equipe para desenvolver máquinas para produzir máscaras médicas e pretende trabalhar com parceiros para aumentar a produção de máscaras cirúrgicas de 100.000 para 120.000 por dia, reunindo dez linhas de produção até 20 de fevereiro de 2020.

Internamente, a Shanghai Electric doou, em 29 de janeiro de 2020, sete equipamentos de TC com valor superior a 24,75 milhões de yuans (3,8 milhões de dólares) à Cruz Vermelha em Wuhan. Os funcionários da Shanghai Electric doaram mais de 8,8 milhões de yuans em março do ano passado para auxiliar o trabalho de combate à pandemia na China.

Como parte das práticas de responsabilidade corporativa da Empresa, a Shanghai Electric tem participado ativamente do trabalho de redução da pobreza em áreas rurais da China. Desde 2018, doou 2,25 milhões de yuans para aldeias da província de Yunnan, no sudoeste da China. A doação foi usada para construção de estradas e nova iluminação de rua e ajudou a melhorar a qualidade de vida de mais de 4.400 residentes locais. A Empresa também doou um total de 12,48 milhões de yuans, em 2019, para Fengxian, um distrito suburbano pobre no sul de Xangai.

A Empresa auxiliou também projetos e parceiros no exterior durante o primeiro pico da pandemia de Covid-19. Em março e abril de 2020, a Shanghai Electric doou máscaras cirúrgicas à Fuji Electric Japan, à Sarawak Energy na Malásia, à estação de energia térmica Wassit no Iraque e ao projeto integrado de energia de minas de carvão Thar Block-1 no Paquistão.

A Shanghai Electric intensificou seus esforços de EHS (meio ambiente, saúde e segurança), estabelecendo um sistema de gestão de saúde e segurança e formando comissões em suas filiais regionais para promover práticas de EHS. Por exemplo, para proteger a segurança dos funcionários, trabalhou com parceiros locais em Dubai desde o início do surto da COVID-19 para formar uma equipe de controle do vírus no local. Tanto os funcionários contratados no local quanto os chineses receberam orientações e manuais de consulta com sessões de treinamento em segurança no local organizadas em inglês e em árabe.

A Empresa também se empenhou em garantir um impacto mínimo nos habitats naturais. Trabalhou com ecologistas e especialistas em meio ambiente para transferir animais selvagens e 180 árvores mesquite para uma área de 40 quilômetros quadrados perto do local de construção de seu projeto de energia solar de Dubai.

