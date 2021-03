A Clé de Peau Beauté anuncia a ganhadora do "Power of Radiance" de 2021

Infelizmente, o acesso às oportunidades frequentemente depende das origens socioeconômicas, sociais e comunitárias dos indivíduos. No entanto, aumentar o avanço de meninas e mulheres em áreas STEM pode ajudar a equipá-las com as habilidades para garantir empregos com melhores salários no futuro e, por sua vez, impulsionar o avanço socioeconômico para as suas comunidades*. A educação é a chave para liberar o potencial de meninas, abre possibilidades infinitas e pode inspirar contribuições positivas para a comunidade global. No entanto, muitas meninas no mundo todo ainda não têm a oportunidade de cursar o ensino médio devido a barreiras como casamento precoce, pobreza, discriminação e preconceito de gênero. O acesso à educação STEM pode ajudar a combater essas barreiras e permitir que as meninas reivindiquem o futuro que escolherem.

"Desde março de 2019, a Clé de Peau Beauté celebra as mulheres que contribuíram para impulsionar mudanças positivas em suas comunidades por meio da educação e do empoderamento com o Power of Radiance Awards. Este é o terceiro ano que temos o privilégio de reconhecer essas mulheres excepcionais, e tenho a honra de celebrar a premiada deste ano, a Sra. Alyona Tkachenko. Sua defesa para que a educação STEM fosse incorporada ao currículo do Cazaquistão tocou a vida de mais de 500.000 meninas. Suas conquistas são a prova de que cada pessoa tem o poder de transformar não apenas o mundo para ela mesma, mas também para as pessoas ao seu redor", declarou a Sra. Yukari Suzuki, diretora de marca da Clé de Peau Beauté.

A Sra. Alyona Tkachenko é a promotora do Hour of Code no Cazaquistão, trazendo o programa para seu país em 2014 para inspirar estudantes a aprender programação, especialmente meninas. Alyona lutou para tornar o Hour of Code acessível a meninas em ambientes urbanos e rurais ao trabalhar com o governo nacional e regional para implementar o programa em escolas do Cazaquistão. Além do seu trabalho educacional, Alyona aproveitou sua própria experiência em STEM para cofundar a Nommi, uma startup móvel de acesso gratuito administrada pelo Cazaquistão. A falta de conectividade pode piorar as lacunas na educação. A Nommi foi fundada para resolver esse problema fornecendo internet em todos os lugares, especialmente nas áreas rurais. Alyona acredita fortemente que a STEM é uma ferramenta crucial para a inovação e quer incentivar outras mulheres a buscá-la como um campo de estudo.

"Estar envolvida em STEM e aprender diferentes lados da ciência da computação abriu muitas portas e me permitiu aproveitar oportunidades interessantes que vieram até mim. Por meio do meu trabalho e defesa, espero dar aos jovens uma compreensão mais clara das possibilidades que a educação STEM pode oferecer. Meu sonho é ajudar a oferecer ferramentas para as meninas aproveitarem ao máximo seu potencial e não aceitar os limites impostos a elas, independentemente do seu histórico. Receber o prêmio Power of Radiance me ajudará a transformar o Hour of Code do Cazaquistão e, em última análise, garantir uma representação mais igualitária das meninas em STEM", disse a Sra. Tkachenko.

Como destinatária do "Power of Radiance Award" de 2021, Alyona receberá uma quantia em dinheiro que poderá ser doada à causa escolhida para promover seu impactante trabalho em STEM. O "Power of Radiance Awards" é financiado por uma porcentagem das vendas globais do The Serum, da Clé de Peau Beauté. Criado para despertar a inteligência da pele, a capacidade de a pele distinguir entre estímulos bons e maus, o The Serum também ativa a fonte de vitalidade e brilho. A jornada da Clé de Peau Beauté, como defensora da educação, começou com um sonho de um mundo melhor. Por esse motivo, eles selecionaram um de seus produtos carro-chefe mais icônicos, o The Serum, e prometeram uma porcentagem de suas vendas para esta missão.

O poder de iluminar o mundo está dentro de cada indivíduo e, por meio do "Power of Radiance Awards", a Clé de Peau Beauté apoia as meninas e mulheres do mundo todo à medida em que elas transformam o mundo para si mesmas, suas famílias e suas comunidades.

*Fonte de informação: Stepping Up Women's STEM Careers in Infrastructure(http://documents1.worldbank.org/curated/en/192291594659003586/pdf/An-Overview-of-Promising-Approaches.pdf)

Sobre a Alyona Tkachenko

A Sra. Tkachenko se interessou pela STEM por meio do estudo de física e matemática, bem como por trabalhar com empresas de tecnologia no início de sua carreira. Ela desejava disseminar a conscientização e ampliar o acesso à educação STEM em seu país natal e, assim, confundou o Love to Code, um centro de treinamento de programação para crianças. Enquanto defendia a missão de Love to Code de dar a cada criança em Almaty e, consequentemente, em todo o Cazaquistão, uma oportunidade de aprender programação, Alyona lançou uma iniciativa social denominada Hour of Code (A Hora do Código) do Cazaquistão para chamar mais atenção para o tema da codificação e da Ciência da Computação. Desde o seu lançamento, o programa The Hour of Code do Cazaquistão cresceu de 60.000 estudantes para 350.000 até 2019. O programa The Hour of Code se tornou rapidamente a maior iniciativa STEM do Cazaquistão – apresentando mais de 500.000 meninas cazaquistanesas a STEM e treinando mais de 200 professores no currículo da STEM. Alyona também fundou a Nommi, uma startup de conectividade segura administrada pelo Cazaquistão, que fornece dados LTE rápidos para funcionários remotos em todo o mundo. A Nommi expandiu e assinou acordos corporativos com algumas empresas da Fortune 500. Ela é a primeira mulher fundadora de tecnologia do centro asiático a fazer parte da lista da Forbes 30 Under 30 para a Ásia (2019).

S obre a Clé de Peau Beauté

A Clé de Peau Beauté, marca de luxo global da Shiseido Cosmetics, foi fundada em 1982 como a expressão máxima de elegância e ciência. Clé de Peau Beauté significa a chave para a beleza da pele. A filosofia da marca é liberar o poder do brilho de uma mulher, dominando as tecnologias de maquiagem e os cuidados avançados com a pele em todo o mundo. Sempre guiada por uma requintada sensibilidade estética e inteligência, a Clé de Peau Beauté instilou em seus produtos modernidade, encantamento e dinamismo para emergir como líder do setor em proporcionar um brilho tão notável que emana do interior das mulheres. Disponível em 20 países e regiões de todo o mundo.

Site oficial da Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.com

Instagram oficial da Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1439828/D1A2653_SRGB___1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1439829/CDP_POR_BLACK.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1283638/Logo_Logo.jpg

FONTE Clé de Peau Beauté

Related Links

http://www.cledepeau-beaute.com



SOURCE Clé de Peau Beauté