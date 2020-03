A Clé de Peau Beauté anuncia os ganhadores do prêmio "Power of Radiance" 2020

A educação é um dos principais meios para sair da pobreza. No entanto, muitas meninas no mundo todo ainda não têm oportunidade de cursar o ensino médio devido a barreiras como casamento precoce, pobreza, discriminação e preconceito de gênero. Devido à falta de acesso a mais educação, meninas e mulheres jovens lutam para avançar em suas carreiras. O empoderamento de meninas para ingressar nos campos de estudo STEM pode dar-lhes as habilidades necessárias para garantir empregos no futuro, melhorando sua atividade financeira e a autossuficiência*.

"A Clé de Peau Beauté foi fundada com base na crença de que as mulheres têm um brilho interior que as torna verdadeiramente bonitas. Quando se desperta esse brilho e se lhe permite brilhar, pode transformar a beleza da mulher, sua vida e seu mundo. Na Clé de Peau Beauté, acreditamos que a solução para ter melhor futuro é liberar o potencial das meninas pela educação e pelo empoderamento, permitindo que se levantem e brilhem sua luz coletivamente para o mundo. O "Power of Radiance Awards" serve como um pilar importante que apóia a visão corporativa da empresa de criação de valor social. Tenho a honra de celebrar as premiadas deste ano por se dedicarem à criação de um futuro mais radiante para outras meninas e mulheres através da educação STEM", disse Yukari Suzuki, diretora de marca da Clé de Peau Beauté.

"A educação pode desbloquear infinitas oportunidades e é a chave para a mudança positiva", disse Binita Shrestha. "Nos países em desenvolvimento no mundo todo, 600 milhões de meninas ingressarão na força de trabalho na próxima década. A grande maioria delas trabalhará no setor informal, onde enfrentará dificuldades e desafios".

Pratiksha Pandey continua: "É importante que nós, mulheres e educadoras, ensinemos a elas lições valiosas de confiança e autoimportância. Ao mesmo tempo, devemos capacitá-las com conhecimento e habilidade para assumir o controle de seu futuro e escolher seus caminhos na vida. Cada passo que damos, não importa se grande ou pequeno, é significativo para melhorar as oportunidades para meninas no mundo".

O "Prêmio Power of Radiance" será financiado por uma porcentagem das vendas globais do The Serum, da Clé de Peau Beauté. Criado para despertar a inteligência da pele, a capacidade de a pele distinguir entre estímulos bons e ruins, o The Serum também ativa a fonte de vitalidade e brilho.

Binita Shrestha e Pratiksha Pandey, diretoras do WiSTEM Nepal (Women in STEM Nepal), são reconhecidas por seus papéis fundamentais nos principais projetos de educação e diversificação de STEM no Nepal, que capacitaram meninas e mulheres a buscar seus interesses em ciência e tecnologia. Sendo engenheira de TI e educadora, Binita Shrestha supervisionou vários empreendimentos filantrópicos bem-sucedidos, dentre eles, uma parceria entre o WiSTEM Nepal, o UNICEF e a Autoridade de Telecomunicações do Nepal para executar o #InternationalGirlsinICT, um movimento global que incentiva meninas a considerar estudos e carreiras no crescente campo das tecnologias da informação e comunicação (TIC), bem como o #Net4Good, uma campanha de segurança on-line para crianças. Enquanto isso, Pratiksha Pandey dedicou sua carreira a quebrar estereótipos de gênero e incentivar as mulheres a se sentarem na parte da frente da sala de aula e buscar, com orgulho, suas paixões por aprendizado e conhecimento. Por meio do WiSTEM, Pratiksha faz oficinas de codificação, eletrônica e design, que ajudam a inspirar a última geração de meninas a seguir carreiras STEM.

O WiSTEM Nepal é uma organização que educa e capacita meninas e mulheres jovens, entre 10 e 25 anos, incentivando o pensamento computacional, o raciocínio lógico, o desenvolvimento cerebral e a solução de problemas. A organização foi fundada em setembro de 2016, por um grupo de cinco pessoas, entre elas, Binita Shrestha e Pratiksha Pandey. Até a presente data, o WiSTEM Nepal ajudou mais de 370 meninas e mulheres jovens a aprender sobre o maravilhoso mundo do STEM, capacitando-as com a confiança necessária para reivindicar seu direito de viver em um mundo igualitário.

O poder de iluminar o mundo está dentro de cada indivíduo e, por meio do "Power of Radiance Awards", a Clé de Peau Beauté apoia as meninas e mulheres do mundo todo, enquanto elas transformam o mundo para si mesmas, suas famílias e suas comunidades.

A cerimônia do "Power of Radiance Awards" 2020 acontecerá na Tailândia.

*Fonte das informações: Investing in Girls' STEM Education in Developing Countries (https://www.cfr.org/report/investing-girls-stem-education-developing-countries)

Sobre a Clé de Peau Beauté

A Clé de Peau Beauté, marca de luxo global da Shiseido Cosmetics, foi fundada em 1982 como a expressão máxima de elegância e ciência. Clé de Peau Beauté significa a chave para a beleza da pele. A filosofia da marca é revelar o poder do brilho da mulher, aproveitando as tecnologias da maquiagem e alguns dos cosméticos mais avançados do mundo. Sempre guiada por sofisticada sensibilidade estética e inteligência, a Clé de Peau Beauté incutiu em seus produtos modernidade, encantamento e dinamismo, para emergir como líder da indústria em proporcionar o brilho tão notável que emana de dentro. Disponível em 18 países e regiões.

