A CleverTap anuncia investimento de US$ 26 milhões liderado pela Sequoia India com novo investimento da Tiger Global Management para impulsionar inovação na tecnologia de gestão do ciclo de vida do cliente

SAN FRANCISCO, 10 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A plataforma de gestão do ciclo de vida do cliente, CleverTap, anunciou hoje uma rodada de investimentos da Série B de US$ 26 milhões, liderada pela Sequoia India com a participação de um novo investidor, a Tiger Global Management, e do investidor já existente Accel. Os fundos serão usados para acelerar as capacidades de produtos de dados orientados pela ciência da CleverTap e aumentar a escala para atender a demanda de rápido crescimento por sua plataforma de gestão do ciclo de vida do cliente. O novo financiamento leva a valorização da empresa para mais de US$ 150 milhões.

A plataforma da CleverTap permite que as empresas forneçam experiências em todos os canais (omnichannel) para milhões de seus clientes em tempo real. Utilizando big data e o mecanismo de inteligência artificial exclusivos da CleverTap, as empresas podem analisar bilhões de ações dos usuários, fornecendo contexto imediato sobre o cliente para as equipes de marketing e crescimento, em cada fase da jornada do cliente. A receita da CleverTap tem crescido 250% ao ano desde 2015, criando mais de US$ 2 bilhões de receita adicional para seus clientes.

"A Sequoia India está satisfeita por liderar esta rodada de financiamento em uma das startups de software como um serviço (SaaS) de crescimento mais rápido", disse Mohit Bhatnagar, diretor gerente da Sequoia Capital India Advisors. "Se você é um gerente de produtos e não sabe o que a CleverTap faz, você pode perder aquela promoção pela qual esperava".

"A tecnologia de marketing está passando por uma rápida transformação e acreditamos que a CleverTap está bem posicionada para ajudar empresas voltadas para os consumidores a criarem valores substancialmente mais altos para o ciclo de vida do consumidor", disse Scott Shleifer, sócio da Tiger Global.

"A CleverTap está atendendo às necessidades de crescimento e retenção de alguns dos aplicativos para consumidores de crescimento mais rápido, tais como GO-JEK, Fandango, Hotstar e Zilingo. Movida pelas capacidades habilitadas pela ciência de dados da próxima geração, a CleverTap permite que as empresas automatizem suas decisões de marketing - o que gera melhores resultados para os negócios. Estamos empolgados de levarmos nossa especialização para a CleverTap para apoiá-los em sua missão", disse Prashanth Prakash, sócio da Accel.

"Estamos construindo a CleverTap visando o longo prazo. A adição da Tiger Global aos investidores já existentes da CleverTap, Sequoia India, Accel e Recruit Holdings é um tremendo endosso para nossa inovação e sucesso. Essencialmente, acreditamos que todas as empresas se beneficiarão dos investimentos que continuamos a fazer em nossa plataforma", disse Sunil Thomas, CEO e co-fundador da CleverTap.

A CleverTap abriu recentemente sua matriz na Região Ásia-Pacífico, em Singapura, e expandiu sua presença nas Américas e na Europa para atender às marcas de rápido crescimento.

A CleverTap é uma plataforma de gestão do ciclo de vida do cliente a qual ajuda as marcas a fornecerem experiências agradáveis aos clientes em grande escala. Mais de 8.000 empresas de todo o mundo, incluindo Vodafone, Star, Sony, Domino's Pizza, GO-JEK, Cleartrip e BookMyShow confiam na CleverTap para fornecerem experiências personalizadas e melhorarem o impacto do marketing em todos os canais (omnichannel) por todo o ciclo de vida do cliente. A CleverTap é apoiada por empresas líderes de capital de risco incluindo Sequoia India, Tiger Global Management, Accel e Recruit Holdings e opera em San Francisco, Londres, Singapura, Bombaim e Bengaluru. Para mais informações visite o site clevertap.com ou siga-nos no LinkedIn e no Twitter .

