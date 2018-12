A CleverTap e a SonyLIV formam parceria para melhorar a experiência dos clientes com notificações push por vídeo

SAN FRANCISCO, 19 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A CleverTap, uma plataforma líder de marketing móvel, anunciou hoje que a SonyLIV, uma das plataformas de OTT (over-the-top) premium líder da Índia, está utilizando sua tecnologia para levar o poder da mídia rica para suas notificações por push, tornando-a uma pioneira no espaço OTT. A atualização mais recente da SonyLIV permitirá que os usuários tenham pré-visualização de vídeos em notificações por push, mesmo em uma tela bloqueada. Com conexões profundas que os direcionam para o conteúdo apropriado, a SonyLIV tem o objetivo de fornecer aos usuários uma experiência perfeita de visualização de vídeos. Os resultados até o momento têm sido empolgantes, com taxas de cliques (CTR - click-through rates) três vezes maiores, aumento na duração das sessões e número de visualizações maior do que a média.

Através da utilização do recurso de segmentação psicográfica da CleverTap, inédito no setor, a SonyLIV consegue processar milhões de pontos de dados por toda sua base de usuários para determinar os interesses predominantes do público. A SonyLIV estabelece uma correspondência efetiva entre os vídeos na plataforma e as preferências de cada usuário, determinando a propensão ou afinidade dos usuários com uma categoria específica em relação às outras. Desta forma, cada usuário recebe vídeos contextuais e relevantes.

Com a CleverTap, a SonyLIV obtém as percepções dos usuários com base no comportamento passado e em tempo real dentro do aplicativo. Usando campanhas hiper personalizadas e oportunas para o envolvimento dos usuários, a SonyLIV consegue atualizar os usuários sobre o conteúdo acrescentado mais recentemente, informá-los sobre eventos ao vivo, incentivar as assinaturas pagas e reconquistar usuários inativos.

Uday Sodhi, chefe do negócio digital da Sony Pictures Networks India, declarou, "A SonyLIV é uma pioneira no espaço OTT e foi a primeira plataforma de vídeo sob demanda (VOD) a ser lançada na Índia. Na SonyLIV temos ampliado as fronteiras do espaço OTT. Sermos capazes de promover o conteúdo mais relevante na hora certa para o usuário certo, através de vídeos, é algo que nos empolga bastante. Com o aumento no uso dos iPhones e com a habilidade de usar mídia rica, podemos tornar as notificações por push mais intuitivas e cada campanha mais atraente para os usuários finais. Isso nos ajudará a envolver nossos usuários de forma efetiva e fornecer a melhor experiência possível para os clientes".

Sunil Thomas, CEO da CleverTap, disse, "Na medida em que o OTT muda os padrões de consumo de mídia do horário nobre para qualquer horário, o contexto e a relevância são vitais. Estamos ansiosos para trabalharmos com a SonyLIV em seu roteiro de inovação para ajudá-los a tornar o conteúdo mais acessível e relevante. Com a segmentação psicográfica, alguns clientes observaram conversões até cinco vezes maiores em relação ao envio de mensagens não contextuais. Com o uso inteligente da ciência dos dados e do aprendizado de máquina, temos certeza de que a SonyLIV pode efetivamente criar experiências incríveis e altamente personalizadas para os clientes".

Sobre a CleverTap

A CleverTap ajuda marcas de consumo a manter seus usuários para sempre. É uma poderosa solução de marketing móvel, que reúne dados de usuários de canais on-line e off-line em uma plataforma centralizada. Todos os dias, milhares de marcas usam os modelos de aprendizado de máquina da CleverTap para criar estratégias diferenciadas de envolvimento do cliente, que ajudam os profissionais de marketing a impulsionar o crescimento do omnichannel. Crie relacionamentos valiosos com clientes usando percepções úteis e em tempo real, as quais ajudam a criar experiências incríveis para os clientes.

Mais de 8.000 aplicativos e sites globais, incluindo Vodafone, Domino's Pizza, DC Comics, Go-Jek, Cleartrip, BookMyShow e DealsPlus, confiam na CleverTap para criar experiências que aumentam o valor do ciclo de vida do usuário. Para ver como empresas de todos os portes estão criando relacionamentos mais significativos com os clientes, visite nossa página do cliente .

A CleverTap opera em San Francisco, Nova York, Londres, Singapura, Mumbai e Bengaluru. A CleverTap é apoiada pelas principais empresas de capital de risco, dentre elas, a Accel e a Sequoia. Para saber mais, visite o site clevertap.com ou siga a empresa no Facebook e no Twitter .

Sobre a SonyLIV

A SonyLIV é o primeiro serviço premium de vídeo sob demanda (VOD) da Sony Pictures Networks' (SPN) que fornece compromisso em telas múltiplas para usuários em todos os dispositivos. Lançada em 2013 a plataforma permite que os usuários descubram 20 anos de conteúdo rico dos canais da rede da Sony Pictures Networks' Pvt. Ltd. Ela também fornece uma rica variedade de filmes, uma forte série de eventos de todos os esportes, shows, música e avaliação de produtos.

Com mais de 8,1 milhões de downloads do aplicativo até a data, a SonyLIV é a primeira entre os concorrentes a fornecer conteúdo premium original exclusivo. Como uma verdadeira pioneira em seu setor, a SonyLIV lançou o primeiro show original da Índia exclusivo para a plataforma on-line. Com o #LoveBytes, ela se tornou a primeira plataforma digital de vídeo sob demanda (VOD) do país a introduzir uma inovação desta natureza. Transmitindo o maior torneio de futebol, a Copa do Mundo da FIFA de 2018 na Rússia e fazendo da SonyLIV o destino on-line preferido dos fãs do futebol. A SonyLIV também transmitiu ao vivo a competição de críquete da Índia na África do Sul, a competição da Índia na Inglaterra e se preparou para a competição da Índia na Austrália em novembro de 2018.

A SonyLIV tem uma ampla variedade de conteúdo inglês com programas premiados tais como The Good Doctor, Mr. Mercedes, Damages, Counterpart e muitos outros. A SonyLIV foi recentemente escolhida como o 'Aplicativo Mais Divertido' do Google Play de 2018. www.sonyliv.com

Contatos com a imprensa

Ketan Pandit

RP para a CleverTap

ketan@clevertap.com

Sneha Iyer

RP para a SonyLIV

sneha.iyer@setindia.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/559274/CleverTap_Logo.jpg

FONTE CleverTap

Related Links

http://www.clevertap.com



SOURCE CleverTap