A Cloud4C, principal prestadora de serviços gerenciados em nuvem do mundo, lança suas operações na Coreia do Sul

As empresas da Coreia do Sul que querem começar a transformação digital ou a jornada de modernização de TI se beneficiarão imensamente do portfólio de serviços da Cloud4C. A Cloud4C é uma prestadora de serviços gerenciados em nuvem com importantes parcerias estratégicas com a SAP, AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform, ao mesmo tempo em que tem sua própria plataforma de nuvem pública. Ajudou a SAP a lançar o SAP HANA Enterprise Cloud em 25 países e atende a marcas globais reconhecidas mundialmente.

Sridhar Pinnapureddy, fundador e diretor executivo da Cloud4C, disse: "Estamos muito satisfeitos por começar a operar na Coreia do Sul, que é 12a maior economia do mundo, com posição geográfica única e que procura ter políticas comerciais amistosas, além de enorme potencial de crescimento. Planejamos viabilizar negócios na Coreia do Sul, por meio do nosso amplo espectro de serviços, para ajudá-los a atender às necessidades essenciais de negócios, com ofertas diferenciadas, como a nuvem da comunidade bancária, a nuvem da comunidade SAP, os serviços de migração em nuvem para provedores de nuvem hyperscale e serviços gerenciados em nuvem". Acrescentou ainda: "Trazemos à Coreia do Sul a nossa experiência de trabalhar com 4.000 empresas do mundo todo para ajudar os diretores de informações a embarcar na transformação digital e a atingir suas metas de tecnologia e negócios. Planejamos fazer parceria com diretores de informações sul-coreanos para ajudá-los a desempenhar papel mais amplo na evolução de suas estratégias de TI e estabelecer liderança digital".

A Cloud4C planeja instalar a Cloud4C Academy na Coreia do Sul, em parceria com o governo e as principais universidades de TI, para capacitar e estimular talentos locais com exposição adequada ao setor. "Nosso objetivo é capacitar os jovens sul-coreanos e prepará-los para um futuro brilhante na computação em nuvem, para ajudá-los a conseguir emprego e, mais tarde, assumir papéis de liderança", disse Sridhar Pinnapureddy.

Recentemente, a empresa nomeou Peter Seo como chefe do país e vice-presidente, para liderar e direcionar o crescimento da organização a partir de Seul.

Peter Seo disse: "Aproveitando as alianças existentes como fornecedor premium do SAP HANA Enterprise Cloud, nosso objetivo é ser o principal parceiro da SAP na região. Por sermos especialistas em MSP do Azure, parceiros de consultoria avançada da AWS, parceiros de serviços gerenciados de GCP e OCI, temos a base para criar um ecossistema colaborativo para fornecer resultados de negócios excelentes para organizações na Coreia do Sul, China e Japão que procuram modernizar seu ambiente de TI".

Sobre a Cloud4C

A Cloud4C é líder mundial em fornecimento de serviços gerenciados em nuvem, atendendo 4.000 clientes em 25 países e 50 locais, inclusive 60 das multinacionais globais da Fortune 500. A empresa fornece serviços em nuvem (pública, privada, híbrida) e em nuvem comunitária (nuvem da comunidade bancária, nuvem da comunidade SAP), migração de nuvem em hyperscalers como AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, serviços gerenciados de nuvem ponta a ponta, serviços de recuperação de desastres e serviços de segurança gerenciados.

A empresa planeja expandir sua presença geográfica para 80 países e 160 localizações nos próximos 36 a 48 meses.

www.cloud4c.com

Contato de mídia:

B. S. Rao

Vice-presidente e diretor global (RP e comunicações)

[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1198268/Cloud4C_Logo.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1199126/Korea_Office_Launch.jpg

FONTE Cloud4C

SOURCE Cloud4C