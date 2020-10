A Columbia Sportswear Company seleciona a Adyen como sua parceira de pagamentos nos EUA e no mundo

AMSTERDÃ, 9 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), a plataforma de pagamentos global preferida por muitas das empresas líderes mundiais, anunciou hoje que foi escolhida pela Columbia Sportswear Company (CSC), líder no setor global de vestuário, calçados, acessórios e equipamentos para levar um estilo de vida ativo, como seu principal provedor de pagamentos. A Adyen está ao vivo com as marcas CSC hoje e continuará sua implantação nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa com todas as principais marcas da CSC, entre elas, Columbia, Sorel, Mountain Hardwear e prAna.

Com a integração da Adyen, a CSC e sua família de marcas terão acesso a uma plataforma de e-commerce unificada, criando uma visão única de pagamentos e dados de clientes em compras na loja e on-line.

Com a pandemia global forçando as pessoas a ficarem em casa, os clientes estão cada vez mais fazendo compras on-line. Ter uma plataforma perfeita com experiência consistente em todos os canais é essencial para a CSC e suas marcas em 2020.

"A Adyen foi a escolha certa para nós à medida que desenvolvemos nossos recursos de e-commerce unificado para criar uma experiência ainda melhor para o consumidor, na loja e on-line", disse Mike Hirt, diretor executivo de informações da Columbia Sportswear Company. "Temos orgulho de termos tido a visão de começar a trabalhar com a Adyen antes de a crise da COVID-19 começar e os consumidores passarem a fazer compras on-line e pagamentos sem contato."

"É uma honra trabalhar com a Columbia Sportswear Company e sua família de marcas para criar uma experiência melhor para o cliente nos EUA, no Canadá e em outros países", disse Kamran Zaki, COO da Adyen. "Os pagamentos no varejo estão mudando rapidamente e as empresas precisam estar equipadas para ficar por dentro das tendências emergentes. Muitas dessas tendências acontecem durante a finalização da compra e, juntos, esperamos criar uma experiência de compra positiva em todos os canais."

Para mais informações, consulte www.adyen.com.

Sobre a Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de pagamentos escolhida por muitas empresas líderes no mundo, fornecendo uma moderna infraestrutura de ponta a ponta conectada diretamente à Visa, ao Mastercard e aos métodos de pagamento preferidos globalmente pelos consumidores. A Adyen fornece pagamentos sem problemas nos canais on-line, celular e na loja. Com escritórios no mundo todo, a Adyen atende clientes que incluem Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos e L'Oréal. A cooperação com a Columbia Sportswear Company como descrita nesta atualização da empresa destaca o crescimento contínuo de Adyen com comerciantes atuais e novos ao longo dos anos.

Sobre a Columbia Sportswear Company

A Columbia Sportswear Company reuniu um portfólio de marcas para levar uma vida ativa, tornando-se líder no setor global de vestuário, calçados, acessórios e equipamentos para levar um estilo vida ativo. Fundada em 1938 em Portland, Oregon, as marcas da empresa são hoje vendidas em aproximadamente 90 países. Além da marca Columbia®, a Columbia Sportswear Company também é proprietária das marcas Mountain Hardwear®, SOREL® e prAna®. Saiba mais, acesse os sites da empresa www.columbia.com, www.mountainhardwear.com, www.sorel.com e www.prana.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/432569/Adyen_Logo.jpg

FONTE Adyen

SOURCE Adyen