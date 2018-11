A Comodo CA passa por reformulação de marca e se torna Sectigo

A nova marca reforça a inovação contínua na IoT e na segurança na web, além de anunciar marcos de crescimento de um ano

ROSELAND, Nova Jersey, 5 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Comodo CA, a maior autoridade de certificação comercial do mundo e líder em soluções de segurança na web, anunciou hoje que a empresa está passando por uma reformulação de marca e se tornando Sectigo . O novo nome foi revelado para limitar confusões de mercado e representar melhor a amplitude e o direcionamento das soluções, acontecendo no aniversário de um ano de sua aquisição pela Francisco Partners na abertura de mercado feita pelo Comodo Group.

A Sectigo oferece soluções de segurança na web para empresas de pequeno, médio e grande porte, a fim de proteger funcionários, clientes, propriedade intelectual e marcas contra ameaças on-line. Os produtos e serviços da empresa permitem que clientes e parceiros monitorem e protejam identidades digitais em todos os pontos de contato.

"Este é um momento animador para a empresa", disse Bill Holtz, CEO da Sectigo. "Ao reformularmos a marca para Sectigo, estamos enfatizando a expansão além do SSL para a Internet das Coisas (IoT) e a segurança na web, além de anunciarmos nosso compromisso de tornar a internet mais protegida e segura para empresas e consumidores. Nosso objetivo é fornecer soluções que repensem as normas e avancem o setor como um todo e planejamos nos tornar o parceiro mais confiável, inovador e voltado para o cliente do mundo, a fim de proteger todos os sites, as transações, as comunicações e os dispositivos conectados".

A Sectigo atingiu muitos marcos desde que a empresa foi adquirida, em outubro de 2017, dentre eles:

Inovações de segurança e padrões

A Sectigo começou a expandir as soluções e os serviços da empresa além do negócio principal de certificados digitais TLS/SSL e continuou trabalhando com os órgãos relevantes de padronização.

IoT Manager – lançou sua plataforma de segurança de dispositivos da IoT para defender dispositivos e redes contra ataques cibernéticos, por meio de forte identidade digital PKI, atendendo a inúmeros setores e aplicações, dentre eles, a automação industrial, os dispositivos médicos, o setor automotivo, as telecomunicações, as cidades/os prédios inteligentes e os produtos eletrônicos.

– lançou sua plataforma de segurança de dispositivos da IoT para defender dispositivos e redes contra ataques cibernéticos, por meio de forte identidade digital PKI, atendendo a inúmeros setores e aplicações, dentre eles, a automação industrial, os dispositivos médicos, o setor automotivo, as telecomunicações, as cidades/os prédios inteligentes e os produtos eletrônicos. Certificate Manager 6.0 – lançou recursos avançados para gerenciar todos os requisitos de certificados corporativos de uma interface: descoberta automatizada e adoção de certificados emitidos por fornecedores SSL, Serviços de Certificados do Active Directory, cadastro automatizado e renovações sob o controle de administrador de SSL público, SSL privado, usuário, dispositivos móveis, SMIME e certificados da IoT, usando os protocolos padrão da indústria.

– lançou recursos avançados para gerenciar todos os requisitos de certificados corporativos de uma interface: descoberta automatizada e adoção de certificados emitidos por fornecedores SSL, Serviços de Certificados do Active Directory, cadastro automatizado e renovações sob o controle de administrador de SSL público, SSL privado, usuário, dispositivos móveis, SMIME e certificados da IoT, usando os protocolos padrão da indústria. CodeGuard, Inc. – aquisição da CodeGuard , líder global em manutenção de sites, backup e recuperação de desastres. A CodeGuard, que mantém sua marca, expandiu, desde então, para seis locais na região EMEA e APAC, para atender à demanda internacional, e espera ter crescimento anual de 100%.

– aquisição da , líder global em manutenção de sites, backup e recuperação de desastres. A CodeGuard, que mantém sua marca, expandiu, desde então, para seis locais na região EMEA e APAC, para atender à demanda internacional, e espera ter crescimento anual de 100%. Standards Leadership – estabeleceu associações globais do setor para aprimorar os padrões do WiMAX Forum, GSMA, Zigbee, OCF e Joint Venture, Vale do Silício.

Expansão geográfica e alto talento do setor

Desde a sua aquisição, a Sectigo abriu uma nova sede corporativa em Roseland, Nova Jersey, e um novo centro de desenvolvimento em Ottawa, Canadá, para hospedar recursos adicionais de P&D e garantia de qualidade, além de fornecer serviços em quinze idiomas diferentes. O número de funcionários aumentou em 17% nos escritórios do mundo todo, acrescentando veteranos do setor à equipe de liderança e ultrapassando 230 funcionários.

Novo site e recursos on-line

Como parte da reformulação da marca, a Sectigo fez investimentos significativos em tecnologia para oferecer novas propriedades da web, onde as empresas de todos os portes podem, convenientemente, comprar produtos de segurança empresarial, dentre eles uma ampla variação de certificados SSL. O novo site da empresa, Sectigo.com, oferece uma experiência mais moderna, com navegação intuitiva, check-out simplificado, um conjunto de opções de pagamento, informações abrangentes sobre produtos e serviços e suporte on-line aprimorado.

A Sectigo estreia com um canal do YouTube, onde oferece uma série de vídeos úteis, incluindo uma apresentação da empresa. O blog da Sectigo também tem respostas para perguntas frequentes sobre o que está mudando ou não em relação aos produtos e serviços da empresa.

Sobre a Sectigo

A Sectigo (antiga Comodo CA) oferece produtos de segurança da web que ajudam os clientes a proteger, monitorar, recuperar e gerenciar sua presença na internet e seus dispositivos conectados. Sendo a maior autoridade de certificação comercial confiável por empresas do mundo todo, há mais de 20 anos, com mais de 100 milhões de certificados SSL, emitidos em mais de 200 países, a Sectigo tem desempenho e experiência comprovados para atender às crescentes necessidades de segurança do cenário digital de hoje. Para obter mais informações, visite o site www.sectigo.com , ou entre em contato pelo e-mail sales@sectigo.com.

