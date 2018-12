A Comviva recebe os prêmios de mensagens e mundo do SMS pelo terceiro ano consecutivo

LONDRES, 6 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Comviva , líder global no fornecimento de soluções de mobilidade, ganhou dois prêmios no Messaging & SMS Global Awards 2018 , nas categorias "Best Messaging Security Product" (Melhor produto de segurança de mensagens), com a solução de firewall de mensagens , e "Best Messaging Innovation – Enterprise Solution" (Melhor inovação de mensagens – solução corporativa), com a plataforma Ngage . Os vencedores foram anunciados recentemente, em uma cerimônia de premiação realizada em Londres.

Este é o terceiro prêmio consecutivo de mensagens e mundo do SMS da Comviva. Em 2016, a Mahindra Comviva ganhou o prêmio da categoria "Melhor fornecedor de mensagens SMS A2P" e, em 2017, a empresa foi reconhecida na categoria "Melhor produto corporativo de SMS".

Aditya Dhruva, vice-presidente e diretor de soluções de banda larga e mensagens da Comviva, disse, "Estamos felizes de ganhar dois prêmios no Messaging e SMS World Awards, que é o único evento do mundo voltado para mensagens. O mantra da Comviva, "o cliente em primeiro lugar", resultou na criação de soluções inovadoras, que ajudam as operadoras a atingir suas metas e objetivos. Temos orgulho do fato de que as nossas soluções de mensagens atendem hoje a mais de 1 bilhão de assinantes em diversas regiões".

A solução de firewall de mensagens da Comviva é a mais abrangente solução de segurança de mensagens, que permite às operadoras monetizar efetivamente o tráfego A2P e proteger os consumidores e clientes corporativos contra a crescente ameaça de abuso de dispositivos móveis. A solução foi implantada com sucesso e usada por muitas operadoras nas regiões da Ásia, MENA (Oriente Médio e Norte da África) e África, principalmente, para bloquear áreas cinzas e sinalizar ameaças. Impulsionou o tráfego de SMS A2P em até 300% e mostrou aumento mínimo de receita de 5 vezes para as operadoras.

A plataforma Ngage da Comviva permite que as empresas criem conversas programadas personalizadas e chatbots que podem ser lançados em vários aplicativos de mensagens, como Facebook, Telegram, Twitter e Skype. A plataforma tem modelos de chatbot pré-definidos para vários setores e diferentes usos, que tornam a criação e o lançamento de bots muito simples e rápidos. A Ngage permite que as empresas criem bots para atingir seus principais objetivos, como geração de leads, suporte ao cliente, pesquisas de opinião e transações de comércio eletrônico.

O prêmio Messaging & SMS Global Awards reúne os líderes internacionais do setor para comemorar e reconhecer as grandes realizações do ecossistema de mensagens e SMS.

Para outras consultas, entre em contato com:

Sundeep Mehta

RP e comunicações corporativas

Contato: +91-124-481-9000

E-mail: pr@mahindracomviva.com

