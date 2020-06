A conexão celular é agora a maneira mais econômica de conectar dispositivos da IoT com a nuvem, e a Cavli Wireless lança o Hubble99

A habilitação para conectividade de IoT é um ecossistema de múltiplos stakeholders que inclui fabricantes de módulos, operadoras de telecomunicações e provedores de plataformas para gerenciar o hardware, a conectividade e as assinaturas. Atualmente, o custo total de propriedade para empresas e pequenas e médias empresas para adoção de tecnologias celulares é alto em comparação com outras opções, como LoraWAN, Sigfox ou Weightless. Isso se deve às despesas com módulo celular, cartão SIM, dados, e gerenciamento de dispositivos, respectivamente.

O Hubble99 é a tentativa da Cavli de simplificar o atual ecossistema fragmentado de IoT através da reengenharia da atual cadeia de valor, abrindo assim caminho para conectar, com facilidade, os próximos bilhões de dispositivos. O plano de assinatura do Hubble99 combina módulos de Iot celular integrados com eSIM pré-carregado com a conectividade global com LTE ou LPWAN, gerenciamento de dispositivo e assinatura com infraestrutura para envio e recebimento de mensagens. Sem nenhum custo adicional para o hardware de conectividade, os clientes economizam até 50% no primeiro ano. Eles podem escolher entre tecnologias celulares como cobertura LTE-CAT4/CAT1/GSM, NB-IoT, LTE-M em 160, 23 e 8 países, respectivamente, e coberturas maiores. A Cavli pretende revolucionar a IoT celular fornecendo o plano mais escalável e econômico para implementações de IoT em massa.

John Mathew, CEO da Cavli Wireless, comentou: "Acreditamos que conectar todos os objetos no mundo físico à internet solucionará totalmente e com eficácia uma grande variedade de problemas e vai melhorar incrivelmente a qualidade de vida e a produtividade humana. Esse é o verdadeiro poder da 'Internet das Coisas' e, com o Hubble99, queremos fornecer esse poder a empresas em todo o mundo".

Cavli Wireless é um facilitador da Internet das Coisas que pretende democratizar o setor de IoT com uma suíte de produtos de software para hardware e que inclui módulos celulares, conectividade global, e plataforma na nuvem. O portfólio de soluções da Cavli permite que empresas e fabricantes de produtos de IoT criem, conectem e expandam suas soluções de IoT em diversas regiões geográficas na maneira mais segura e integrada possível.

