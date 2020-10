A Conferência do Setor de Hidrogênio do PNUD 2020 tem início em Foshan, China

Sob o efeito da COVID-19, esta conferência recebeu o tema "Hidrogênio Verde, Recuperação Verde". Diplomatas e funcionários consulares relevantes de diferentes países, líderes de ministérios relevantes do governo central, bem como especialistas de organizações globais, instituições de pesquisa científica e empresas fundamentais no campo da energia de hidrogênio e da célula a combustível, estão reunidos no distrito de Nanhai, para um extenso e abrangente intercâmbio internacional sobre o setor de energia do hidrogênio.

"Foshan está comprometida em desenvolver a cadeia completa do setor de energia de hidrogênio na China. Espero que esta conferência desperte a sabedoria e fomente a inovação, e o ajude a saber mais sobre Foshan e escolher Foshan. Foshan continuará a criar um ambiente favorável ao desenvolvimento e promover o desenvolvimento mútuo", disse Zhu Wei, prefeito de Foshan, acrescentando que acelerar o desenvolvimento do setor de energia de hidrogênio é uma medida significativa para Foshan promover a transformação e o desenvolvimento do setor de manufatura, e esta conferência não é apenas um grande evento mundial de intercâmbio e exposição de tecnologia de energia de hidrogênio, mas também uma importante plataforma para Foshan adquirir experiência avançada e conectar-se com plataformas avançadas.

Gu Yaohui, prefeito do distrito de Nanhai, disse: "A Conferência do Setor de Hidrogênio do PNUD tornou-se uma das principais plataformas para promover a imagem de marca regional e desenvolver o setor de energia de hidrogênio. A conferência foi realizada em 4 sessões consecutivas com resultados evidentes e uma série de projetos industriais, estabelecendo uma base muito boa para a construção futura de um sistema industrial moderno em Nanhai, centrado na fabricação de alta tecnologia e setor de serviços de alta qualidade, novo setor de energia, novo setor de materiais, setor de informação eletrônica de nova geração e novo setor de biomedicina". Ele também declarou que, no futuro, o Distrito de Nanhai continuará a promover a Conferência do Setor de Energia de Hidrogênio para atrair mais investimentos, fortalecer ainda mais a plataforma de apoio às políticas e inovações tecnológicas e aprimorar a ecologia do setor de energia de hidrogênio.

Essa conferência compreende 6 fóruns temáticos: Fórum China-Japão-Coreia, Diálogo de Alto Nível, Fórum Acadêmico, Fórum Técnico, Fórum de Aplicações e Fórum de Segurança. Entre eles, o Fórum China-Japão-Coreia é uma plataforma para o diálogo e cooperação na área; o Diálogo de Alto Nível, o Fórum Acadêmico e outras conferências temáticas atraíram mais de dez acadêmicos do setor para um encontro em Nanhai, Foshan, e para debater o desenvolvimento da energia do hidrogênio; o Segundo Fórum Internacional sobre Códigos, Padrões e Segurança do Hidrogênio reuniu os melhores especialistas dos setores nacionais e estrangeiros para focar a tecnologia de cilindros de hidrogênio tipo IV e a segurança da energia do hidrogênio e promover em conjunto o desenvolvimento de padrões e regulamentações de energia do hidrogênio.

Além disso, foram assinados 16 projetos com o Distrito Nanhai na Cerimônia de Assinatura de Projetos do Setor de Energia de Hidrogênio durante a cerimônia de abertura. A conferência também realizou a cerimônia de lançamento conjunta da Conferência Mundial de Tecnologia de Energia de Hidrogênio de 2023, a cerimônia de lançamento do novo livro "Orientações de Segurança para Veículos Elétricos a Células de Combustível", o anúncio do "Índice de Pesquisa sobre o Desenvolvimento do Setor de Energia de Hidrogênio da China", etc. Foi também realizada simultaneamente a 4ª Feira Internacional de Energia de Hidrogênio e Tecnologia de Células a Combustível Foshan China (CHFE2020), atraindo a participação de cerca de 300 empresas, um aumento de aproximadamente 35% em relação ao ano passado, atingindo o número recorde de expositores.

Links para anexos de imagens: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=374584

Legenda: Esquerda: A cerimônia de abertura da Conferência do Setor de Hidrogênio 2020 do PNUD; Meio: 16 projetos do setor de energia de hidrogênio assinados com o distrito de Nanhai durante a conferência; Direita: Um carro sem motorista movido a hidrogênio em exposição

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1317037/UNDP_Hydrogen_Industry_Conference.jpg

FONTE The People's Government of Nanhai District, Foshan City

