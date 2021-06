A construção pela GWM do setor de hidrogênio ecológico impulsiona nova revolução energética

Atualmente, a economia global e o setor energético estão inaugurando a "era da descarbonização", e economizar energia e proteger o meio ambiente tornou-se uma tendência global. Nesse contexto, a energia de hidrogênio é considerada a energia limpa com o maior potencial de desenvolvimento do século XXI. Seguindo essa tendência, a GWM está se esforçando para quebrar barreiras de tecnologia central, vincular as cadeias do setor a montante e a jusante, e acelerar a promoção comercial de energia de hidrogênio ao construir uma cadeia de suprimentos internacional ecológica que integra "produção-armazenamento-transporte-reabastecimento-aplicação" de hidrogênio. Além disso, a empresa também lançou uma solução de cenário completo de classe mundial de "sistemas de energia de hidrogênio" atendendo às regulamentações de veículos a — Hydrogen- L.E.M.O.N. Technology, que é o núcleo técnico da estratégia de energia de hidrogênio da GWM e uma das linhas de tecnologia fundamentais da GWM para a plataforma L.E.M.O.N. A solução abrange sistemas de células de combustível a hidrogênio, células de combustível e pilhas elétricas, sistemas de armazenamento de hidrogênio montados em veículos e componentes-chave. De acordo com o plano atual da GWM, a primeira SUV do mundo com célula de combustível de hidrogênio classe C, criada com base na Hydrogen- L.E.M.O.N. Technology, será lançada este ano e suportará uma quilometragem de resistência de até 840 km.

Como a primeira empresa automobilística chinesa no Conselho de Hidrogênio, a GWM começou a formar uma equipe de classe mundial de P&D para tecnologias de energia de hidrogênio, sistemas de células de combustível e veículos no início de 2016, e essa equipe é composta por elites do setor da Alemanha, Reino Unido, Coreia, Japão, EUA e China. Ao mesmo tempo, a GWM formou um cenário de P&D que abrange 7 países e 10 regiões na Europa, América do Norte e Ásia, estabelecendo uma base sólida para a inovação de seu setor de energia de hidrogênio. Com o objetivo de atender à demanda por toda a cadeia industrial de P&D, a GWM investiu um total de RMB 2 bilhões e, nos próximos 3 anos, investirá outros RMB 3 bilhões no setor de P&D de energia de hidrogênio, para atingir a capacidade de produção de 10.000 conjuntos e se tornar um empreendimento líder neste setor.

De acordo com os requisitos de baixo carbono e de proteção do meio ambiente, e guiada pelo conceito de "excesso de investimento" em P&D, a GWM fortalece continuamente o desenvolvimento da tecnologia de energia de hidrogênio, a nova tecnologia de bateria de energia e outras tecnologias limpas do futuro, cumpre ativamente suas responsabilidades sociais e ambientais e atende usuários em todo o mundo com base no conceito de viagem "ecológica + inteligente". O seu objetivo é criar uma ecologia da cadeia industrial amiga do ambiente, e "construir uma sociedade sustentável e bela por meio da energia de hidrogênio".

