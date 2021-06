A corrida para ser pontual está de volta para companhias aéreas e aeroportos

Japan Airlines, Hawaiian Airlines, Red Wings e Avianca são as companhias aéreas mais pontuais do mês de maio na Ásia-Pacífico, América do Norte, Europa e América Latina, respectivamente

Enquanto isso, o Aeroporto de Haneda (HND) fica em primeiro lugar como o aeroporto mais pontual do mundo.

Os 20 principais aeroportos do mundo realizaram mais de meio milhão de voos em maio

LONDRES, 11 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- as companhias aéreas e os aeroportos estão novamente sendo avaliados pela pontualidade de seus serviços, à medida que o volume de voos aumenta em todo o mundo. Hoje, a Cirium, empresa de análise de aviação, reiniciou seus relatórios mensais de desempenho de pontualidade.

Em maio de 2021, a Japan Airlines (JAL), a Hawaiian Airlines, a Red Wings e a Avianca encabeçam a lista de pousos no horário em suas respectivas regiões. Enquanto isso, o Aeroporto de Haneda (HND) fica em primeiro lugar como o aeroporto mais pontual do mundo.

Por mais de uma década, a Cirium prepara o relatório de desempenho de pontualidade—a análise mais antiga do setor de aviação—para dar informações sobre a pontualidade de companhias aéreas e aeroportos e identificar os que superaram seus pares regional e mundialmente e em suas respectivas categorias. O relatório foi suspenso no início de 2020 porque os voos foram afetados pela pandemia da COVID-19.

A JAL está no topo da APAC

na Ásia-Pacífico, as cinco principais companhias aéreas com pousos no horário são JAL (95,19%), ANA (94,60%), Air New Zealand (89,59%), Garuda Indonesia (87,98%) e Air Korean (85,48%). A Air New Zealand operou a maioria dos voos ao longo do mês (12.570) entre as 10 principais companhias aéreas em pontualidade.

A JAL subiu do 10º para o 1º lugar em comparação com o último relatório mensal da Cirium, em fevereiro de 2020. A ANA passou para do 5º lugar e a Air New Zeland para o 9º Algumas companhias aéreas que se destacaram entre as 10 melhores em pontualidade em 2020 não aparecem mais na lista, entre elas, Singapura Airlines, Cathay Pacific, AirAsia, Cebu Pacific Air e Thai Airways International.

A Hawaiian lidera enquanto a Air Canada sobe na América

doNorte, A Hawaiian Airlines continua vencendo outras companhias aéreas norte-americanas, mantendo-se em primeiro lugar como a companhia aérea americana com maior pontualidade mensal (93,22% dos pousos no horário). A Air Canada, que não chegou aos 10 primeiros em fevereiro de 2020, agora está em 2o lugar—desbancando a South West Airlines, que ficou em 2o em 2020. A Southwest caiu para o 9o lugar; contudo, a transportadora sediada em Dallas operou a maioria dos voos das 10 maiores companhias aéreas—um total de 89.297 voos. A Delta Air Lines, a Alaska Airlines e a United Airlines estão em 3o, 4o e 5o lugar, respectivamente.

A Red Wings lidera na Europa

O ranking dos 10 primeiros da Europa, sem surpresa, tem visto muitos deslocamentos com a Red Wings ocupando o primeiro lugar em maio (96,18% de pontualidade). Desde fevereiro de 2020, a Vueling passou do 7o para o 2o lugar (96,07%) e a Iberia foi do 6o para 3o (95,87%). A Aeroflot escorregou para o 5o lugar, no entanto, a companhia aérea russa operou a maioria dos voos dos 10 primeiros colocados com um total de 13.316 voos. Os estreantes que estão entre os 10 primeiros em comparação com 2020 são a KLM (4o), a SunExpress (7o) e a SAS (10o). As companhias aéreas que não estão mais entre as 10 primeiras são: LOT Polish Airlines, Air France e Norwegian Air Shuttle.

A Avianca sobe na América

LatinaA Avianca, passou do 9º lugar em 2020 para ser a companhia aérea mais pontual da América Latina (93,69%) em maio. A Azul (93,53%) e a Gol (93,52%) estão agora entre os 10 primeiros em 2o e 3o lugar, respectivamente.

Haneda lidera o ranking global de desempenho de pontualidade em aeroportos

No ranking dos 20 principais aeroportos globais, o Aeroporto de Haneda (HND) conquista a primeira posição com 96,86% de decolagens no horário. Aeroporto Internacional de Sheremetyevo (SVO), Minneapolis-St. Paul International Airport (MSP), Detroit Metropolitan Wayne County (DTW), e Philadelphia International Airport (PHL) todos estão entre os cinco primeiros.

Mais de meio milhão de voos de passageiros foram realizados pelos 20 principais aeroportos do mundo em maio. Isso representa apenas 4% a menos em relação a fevereiro de 2020. O desempenho de pontualidade dos aeroportos melhorou em 3 pontos.

"Com a volta dos voos, é um cenário de condições equitativas para analisar novamente o desempenho de pontualidade das companhias aéreas e dos aeroportos—um sinal positivo para o setor. Embora os fatores que causam atrasos—espaço aéreo congestionado, pistas de taxiamento ou conexão de passageiros—simplesmente não existiram em 2020, é provável que retornem lentamente em 2021 e em 2022", disse Jeremy Bowen, CEO da Cirium.

"A Cirium aplica a mais precisa análise de dados para desenvolver os Relatórios de Desempenho de Pontualidade e temos o prazer de anunciar que a JAL, a Hawaiian Airlines, a Red Wings e a Avianca se classificam como as companhias aéreas mais pontuais de maio em suas respectivas regiões. Parabéns também ao Aeroporto de Haneda por conquistar o primeiro lugar na categoria de aeroportos do mundo."

Os dados analisados no relatório de desempenho de pontualidade da Cirium derivam do Núcleo Cirium—contendo mais de 300 terabytes de informações de mais de 2 mil fontes de dados.

Para ver os relatórios completos de companhias aéreas e aeroportos, clique aqui.

Além dos relatórios mensais de pontualidade companhias aérea e aeroportos, a Cirium também produz o relatório anual padrão de ouro e prêmios—A Análise de Desempenho de Pontualidade da Cirium.

Para mais informações, acesse www.cirium.com e siga as atualizações da Cirium no LinkedIn e Twitter.

Para consultas da mídia, entre em contato com :

A equipe de imprensa da Cirium no [email protected]

O relatório das companhias aéreas separa as classificações por região em 'linha principal' e 'rede'. Os números aqui relatados são apenas para a linha principal.

O último relatório não inclui a análise dos dados das companhias aéreas globais. O desempenho de pontualidade da Cirium baseia-se em critérios rigorosos e, no momento da elaboração do relatório, a frequência de voos internacionais ainda estava significativamente reduzida. É necessário mais tempo para que esta categoria retorne.

