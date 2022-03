A COSTURA CHEGA AO FUTURO

A PFAFF ® creative icon™2, disponível a partir de 22 de março de 2022, é a primeira máquina de costura a ser projetada com Inteligência Artificial (IA) a desempenhar e evoluir em resposta ao profissional de costura —para o que e como ele costura. De forma verdadeiramente IA, a PFAFF™ ® creative icon™ 2 está preparada para buscar continuamente a perfeição, tornando-se mais inteligente em cada tarefa, de maneiras ousadas e novas. Ela aguarda ansiosamente os comandos de voz e a imaginação do profissional de costura. É uma das máquinas mais tecnologicamente avançadas do setor. Compatível com Alexa, outros assistentes de voz e aplicativos mySewnet™, a máquina pode atualizar funções, baixar modelos, transferir designs entre dispositivos e muito mais. Com reconhecimento de voz e calcador, previsão de pontos, comandos de mãos livres e um assistente de costura virtual ativo na tela digital, esta máquina levará a costura a uma nova era de alta tecnologia.

A PFAFF® creative icon™ 2 ajuda o profissional de costura a realizar pontos precisos (incluindo bordados) mesmo usando os fios mais desafiadores. Sensores integrados medem a espessura do tecido para regular a quantidade de linha necessária para alcançar o equilíbrio perfeito entre as linhas da agulha e a bobina. Os resultados são perfeitos em ambos os lados do tecido. A iluminação ultra-poderosa e a força de penetração de 150 newtons (33,7 libras) combinam-se com a placa de base para aumentar a estabilidade, reduzir as vibrações e proporcionar excelente visibilidade. Com o projetor integrado, a câmera e a tela sensível ao toque, os designs podem ser visualizados antes de serem costurados, permitindo a ajuda instantânea para posicionar um design. Os dias de contar e adivinhar os números de pontos acabaram.

Dean Brindle, CMO, vice-presidente sênior em todo o mundo, a matriz da PFAFF®, afirma que a creative icon™ 2 apresenta características e avanços tecnológicos que desafiam a imaginação. "É a primeira e única máquina de costura do mundo a ser controlada por voz com reconhecimento de voz. Os comandos mãos livres oferecem mais flexibilidade, criatividade e economia de tempo ao profissional de costura. A máquina é capaz de trabalhar em conjunto com o profissional de costura e a grande tela interativa atua como assistente virtual, personalizando e auxiliando em todo o projeto. Os recursos de Inteligência Artificial são um feito incrível de tecnologia combinado com o reconhecimento da história da arte de criar."

Outro recurso inovador, o Creative™ Embellishment Attachment, é o primeiro de seu tipo, permitindo que o profissional de costura borde fitas, miçangas, cordas ou cordões diretamente e com precisão nos tecidos, à medida que o acessório guia o material no local. É o primeiro acessório do setor capaz de oferecer esse recurso. O pedal de controle multifuncional dá ao usuário controle sobre um projeto usando os pés do profissional de costura para ativar diferentes funções do corte ou reverso da linha semelhante à máquina.

Para saber mais sobre a PFAFF® creative icon™ 2, acesse www.pfaff.com. Para obter imagens de alta resolução da máquina, acesse DROPBOX LINK.

SOBRE A PFAFF®

Com uma famosa história de design e engenharia superiores, as máquinas de costura PFAFF® são as principais máquinas de precisão do mundo que os profissionais de costura sonham ter. A marca PFAFF® tem mais de 160 anos de tradição de costura com foco no desenvolvimento e design contínuos de máquinas de costura e bordado de alta qualidade. Conhecidas como as aperfeiçoadoras da arte de criação, as máquinas PFAFF® proporcionam precisão aos profissionais de costura mais exigentes, oferecendo o máximo de controle e personalização. As máquinas PFAFF® são catalisadoras de costura entusiasmadas, que produzem resultados da mais alta qualidade em todos os aspectos da costura. Para saber mais, acesse www.pfaff.com

PFAFF, CREATIVE ICON, e CREATIVE são marcas registradas da KSIN Luxemburgo II, S.a.r.l. © 2022 KSIN Luxemburgo II, S.a.r.l.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1758699/SVP_Sizzle_Promo_Ad_16_9.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1758700/2021_04_15_SVP12136_Home_Screen.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1446198/PFAFF_logo.jpg

FONTE PFAFF®

SOURCE PFAFF®