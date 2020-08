A Country Garden anuncia os resultados interinos de 2020

Durante o primeiro semestre de 2020, a Country Garden atingiu vendas contratadas atribuíveis aos acionistas de cerca de RMB 266,95 bilhões (cerca de US$ 38,68 bilhões[1]), representando a área bruta total (GFA) de cerca de 31,85 milhões de metros quadrados. De acordo com o ranking de vendas do primeiro semestre, divulgado pela consultoria de pesquisa imobiliária CRIC, a Country Garden continuou na primeira posição entre os principais empreendedores imobiliários chineses, com vendas contratadas de RMB 372,31 bilhões (US$ 53,95 bilhões)

Desde março, as vendas contratadas da empresa atribuíveis aos acionistas aumentaram ano a ano durante cinco meses consecutivos. Em julho, o valor foi de RMB 54,28 bilhões (US$ 7,87 bilhões), aumento de 27,52% em relação ao ano anterior.

Durante o período relatado, a Country Garden teve receita total de RMB 184,96 bilhões (US$ 26,80 bilhões), lucro bruto de cerca de RMB 44,89 bilhões (cerca de US$ 6,50 bilhões), lucro líquido de cerca de RMB 21,93 bilhões (cerca de US$ 3,18 bilhões) e lucro líquido principal atribuível aos acionistas de cerca de RMB 14,61 bilhões (cerca de US$ 2,12 bilhões), destacando-se entre os principais players do setor.

Reservas de caixa e capital de giro suficientes

A Country Garden continuou a fortalecer a avaliação de suas metas de receita de caixa, ao mesmo tempo em que padronizou os procedimentos de gestão dessa receita. Durante o primeiro semestre de 2020, o valor recebido pelas vendas contratadas atribuíveis foi de cerca de RMB 250,93 bilhões (cerca de US$ 36,36 bilhões), enquanto a proporção da receita de caixa atingiu 94%. Essa proporção se manteve acima de 90% por cinco anos consecutivos.

A empresa tem reservas de caixa e capital de giro suficientes. No dia 30 de junho de 2020, o caixa disponível totalizava RMB 205,52 bilhões (US$ 29,78 bilhões), enquanto as linhas de crédito bancário não utilizadas atingiram RMB 328,81 bilhões (US$ 47,64 bilhões).

Redução contínua da dívida total aliada à perspectiva financeira estável

A dívida total e os custos de financiamento continuaram caindo. No dia 30 de junho de 2020, a dívida total da empresa, incluindo juros, caiu para RMB 342,04 bilhões (US$ 49,56 bilhões), queda de 7,5% em comparação ao final de 2019. O custo médio ponderado dos empréstimos diminuiu para 5,85%, 49 pontos básicos abaixo do final de 2019, refletindo a confiança dos investidores na capacidade de crédito e solvência da empresa.

Durante o período do relatório, a Country Garden continuou a intensificar a eficiência e a cortar custos. As despesas administrativas e de marketing da empresa diminuíram 27,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A diretoria declarou dividendo interino de RMB 20,55 centavos por ação. Os dividendos interinos totais representaram 31% do lucro líquido principal. Há vários anos, a empresa vinha pagando dividendos atraentes aos acionistas.

[1] Os valores declarados em dólares norte-americanos são baseados no câmbio de US$ 1 a RMB 6,9013.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1244728/Country_Garden_Holdings.jpg

FONTE Country Garden Holdings

SOURCE Country Garden Holdings