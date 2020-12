A CPS Energy lança solicitação de proposta FlexPOWER BundleSM global para levar energia mais limpa e mais verde para San Antonio, no Texas, EUA

A CPS Energy tem atuado há décadas como líder ambiental entre as concessionárias. Todos os anos,a empresa trabalha com diversos parceiros da comunidade para tomar medidas significativas em relação à neutralidade total de emissão de carbono até 2050, o que está diretamente alinhado ao "Plano de ação e adaptação ao clima da cidade de San Antonio (CAAP)" e ao "Acordo do Clima de Paris". A CPS Energy é uma concessionária de energia de pensamento inovador e, com o apoio do prefeito Ron Nirenberg e da câmara da cidade, San Antonio foi denominada uma"Cidade brilhante" pela Environment Texas, tendo sido classificada em primeiro lugar no estado e em quinto lugar no país no quesito capacidade solar. Nos EUA, a CPS Energy também ocupa o segundo lugar entre as concessionárias pertencentes ao município no quesito energia solar, seja contratada ou proprietária. A FlexPOWER Bundle faz parte do contínuo comprometimento da CPS Energy de ajudar a Grande San Antonio a alcançar zero emissões até 2050 ou antes disso, se possível.

"Eu criei a estratégia Flexible Path em 2017 e, desde então, nossa excelente equipe de 3.100 campeões em nossa filosofia "pessoas em primeiro lugar" tem trabalhado diligentemente para colocar esse conceito em prática", disse Paula Gold-Williams, presidente e CEO da CPS Energy. "Por meio dessa estratégia em contínua evolução, estamos trabalhando com nossos clientes para baixar criteriosamente a emissão de carbono em San Antonio. Na próxima fase de nossa jornada Flexible, a RFP global FlexPOWER Bundle nos ajudará a encontrar soluções sólidas do mundo inteiro que, potencialmente, incluirão empolgantes tecnologias de energia novas e mais limpas. San Antonio tem depositado sua confiança em nós há 160 anos como seu provedor de energia diligente e efetivo. Esta RFP é o próximo passo que garantirá uma otimização ainda maior da inovação, ao mesmo tempo em que mantemos a confiabilidade e ajudamos o meio-ambiente."

Ao buscar diversas opções de recursos ao mesmo tempo, como um pacote diversificado, a CPS Energy está focada em identificar as melhores tecnologias combinadas que aprimorem a responsabilidade ambiental, mantendo a confiabilidade e os preços acessíveis que os clientes esperam.

"Com a atenção global voltada para a CPS Energy e nosso impulso para expandir um portfólio resiliente de geração de energia, nossa concessionária pública está prestes a se tornar líder em energia solar nos Estados Unidos e pioneira em resiliência de escala de concessionárias no mundo", disse o prefeito de San Antonio, Ron Nirenberg. "Estou orgulhoso do que esta organização está fazendo para garantir continuar sendo o provedor de energia confiável, acessível e inovador que San Antonio espera."

A RFP está buscando opções de grande e pequeno porte para o armazenamento de energia e energia solar, além de tecnologias que proporcionem confiabilidade, e espera receber propostas de grandes empresas bem conhecidas, assim como de pequenos negócios locais. Além disso, a energia e armazenamento solares produzidos na comunidade também são tecnologias bem-vindas, para que todos, desde os grandes provedores de energia renovável como os consumidores residenciais tenham a oportunidade de participar, direta ou indiretamente.

Esta RFP resulta de uma RFI (solicitação de informações) global encerrada no final de agosto deste ano. Ela foi emitida em 10 idiomas e a CPS Energy recebeu quase 200 respostas de especialistas em fornecimento de energia do mundo inteiro. As respostas incluíram informações e ideias sobre tecnologias novas e limpas e soluções que poderiam se tornar parte da iniciativa FlexPOWER Bundle. A CPS Energy utilizou as informações obtidas com o processo de RFI para aprimorar sua nova RFP, que foi cuidadosamente projetada para ajudar San Antonio a avançar seus próximos passos em direção a uma rede de energia elétrica mais resiliente.

Como parte do mesmo processo de RFI de agosto de 2020, a CPS Energy também solicitou informações sobre soluções para a próxima fase de seu bem-sucedido e premiado programa de eficiência e conservação de energia, chamado "Plano de energia economize para o futuro (em inglês,STEP)". A partir de janeiro de 2021, a CPS Energy lançará uma outra RFP global para o plano FlexSTEPSM, que novamente será projetado para aumentar a participação do consumidor direto, elevando o seu nível de satisfação.

As principais datas da RFP são:

Etapa Data Emissão da RFP 30 de novembro de 2020 Webcast de lance prévio 9 de dezembro de 2020 Prazo para responder à RFP 1º de fevereiro de 2021 Emissão da RFP do FlexSTEP – Em breve! Janeiro de 2021

A CPS Energy espera finalizar a avaliação e divulgar a lista dos candidatos selecionados da RFP até meados de 2021. Para obter mais informações sobre a RFP, acesse o site da CPS Energy em www.cpsenergy.com/flexrfp.

Sobre a CPS Energy

Fundada em 1860, a CPS Energy é a maior concessionária pública, distribuidora de energia, gás natural e eletricidade dos Estados Unidos. Ela fornece serviços seguros, confiáveis e competitivos a 860.934 clientes de energia elétrica e a 358.495 clientes de gás natural em San Antonio, Texas, e em algumas regiões das sete comarcas adjacentes. As faturas de energia combinadas de nossos clientes estão entre as mais baixas comparadas às 20 maiores cidades do país; ainda assim, ela gerou 8 bilhões de dólares em receitas para a Cidade de San Antonio em sete décadas. Como forte parceiro de confiança da comunidade, estamos continuamente focados na criação de empregos, no desenvolvimento econômico e no investimento educacional. Fiéis à nossa filosofia People First (Pessoas em primeiro lugar), estamos capacitados pela nossa habilidosa força de trabalho, cujo comprometimento com a comunidade é demonstrado pelos atos de voluntariado de nossos funcionários dedicados à cidade e por programas destinados a levar valor a nossos clientes. A CPS Energy está entre as principais compradoras públicas de energia eólica dos Estados Unidos, e é a primeira em geração de energia solar no estado do Texas.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Dg9nuOrODIs

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1358928/CPS_Energy_FlexPOWER_Bundle.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/528746/CPS_Energy_Logo.jpg

