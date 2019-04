A Croma lança suturas PDO recentemente registadas para a elevação dos tecidos

LEOBENDORF, Áustria, 29 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A Croma, abreviatura de CROMA-PHARMA GmbH, procura constantemente a inovação para maximizar o bem-estar dos seus clientes e pacientes. Assim, em maio de 2019, a Croma apresenta com todo o orgulho threadz® : a novidade fora de série em mediciina estética minimamente invasiva.

A threadz® é uma das primeiras suturas PDO para a elevação dos tecidos, registada de acordo com a Lei de Dispositivos Médicos atual. A segurança e a eficácia do produto foram atestadas durante o procedimento de avaliação de conformidade realizado com êxito, que permite à Croma oferecer a threadz® para a elevação dos tecidos minimamente invasiva.

A threadz® resulta de um longo e exaustivo processo de desenvolvimento, que abraça a ciência, o conhecimento e a especialização.

A Croma pauta-se por seguir os mais elevados padrões de qualidade; por conseguinte, as suturas threadz® são produzidas por um fabricante norte-americano com mais de 40 anos de experiência, fiável pela sua qualidade no desenvolvimento e produção de dispsitivos cirúrgicos. A Croma concebeu as suturas threadz® em estreita colaboração com profissionais de cuidados de saúde experientes e otimizou o produto de acordo com as suas necessidades e requisitos para aumentar a eficácia e a satisfação dos clientes. Por conseguinte, o produto inclui um centro de pega confortável único, registado, compatível com a utilização de luvas com uma forma ergonómica e uma agulha/cânula para paredes finas com um revestimento especial para um melhor deslize que permite uma aplicação fácil e suave.

Os profissionais de saúde podem descobrir a comodidade, simplicidade e eficácia do novo produto, que se encontra disponível em 3 gamas:

threadz® plain – monofilamento não modificado alojado numa agulha para uma fixação delicada da pele fina em algumas áreas (por exemplo, periorbital).

threadz® screw – configuração em espiral da sutura alojada na agulha para uma melhor fixação nos tecidos.

threadz® barbed – suturas com barbelas helicais 3D bidirecionais, alojadas na agulha ou na cânula para um efeito de reposicionamento mais forte.

Para oferecerem a máxima liberdade de escolha, estas gamas são disponibilizadas em diferentes tamanhos. Os médicos podem optar pela sutura mais adequada a diferentes zonas anatómicas e satisfazer as necessidades individuais dos pacientes da melhor forma possível.

A Croma orgulha-se do seu vasto portfólio de suturas PDO para a elevação da pele minimamente invasiva. Além da recente gama threadz® , a Croma continua a oferecer o seu produto mais popular da linha de suturas Princess®: Princess® Threads Barb II Anchor – com dentes em forma de seta "prensados a frio e esculpidos" para o máximo efeito de elevação.

Sobre a Croma-Pharma GmbH

Fundada em 1976, a Croma-Pharma GmbH (Croma) é uma empresa familiar austríaca especializada na produção industrial de seringas para ácido hialurónico para os campos da medicina estética, oftalmologia e ortopedia. A Croma dirige atualmente 12 empresas de vendas internacionais e distribui os seus produtos em mais de 70 países.

No seio da sua rede de vendas global, a Croma concentra-se nos produtos da sua própria marca para a medicina estética minimamente invasiva. Além de uma vasta gama de produtos de preenchimento com AH produzidos nas suas próprias instalações, a Croma comercializa fios de lifting PDO, um sistema de plasma enriquecido com plaquetas (Platelet Rich Plasma, PRP) e uma tecnologia de cuidados do rosto personalizada nos seus principais mercados estratégicos.

Contacto:

CROMA-PHARMA GmbH

Mag. Stefanie Höhn

Diretora de Comunicação Empresarial

Cromazeile 2

A-2100 Leobendorf

Telefone: +43 676 846868 190

E-mail: stefanie.hoehn@croma.at

Web: www.croma.at

