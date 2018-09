A CRRC está posicionada como 'A Criadora de Valor' com novas inovações e soluções na InnoTrans 2018

Uma locomotiva de manobra AC híbrida de 'combustão interna + bateria'

CETROVO, uma nova geração de trens de metrô 'inteligentes' de fibra de carbono

"Durante os últimos anos, a CRRC tem o objetivo de se posicionar como uma 'fornecedora de soluções integradas para o trânsito ferroviário' e 'criadora de valor' para seus clientes em todo o mundo, passando de fornecedores de produtos para criadores de soluções para os sistemas", disse Sun Yongcai, presidente da CRRC. "Nossa exposição na mundialmente renomada feira de comércio InnoTrans, nossos inovadores novos produtos e soluções econômicas refletem estes dois conceitos". A CRRC foi classificada como a maior empresa fornecedora de equipamentos ferroviários em volume de negócios de 2017 pela SCI Verkehr.

Seguindo estes conceitos, a empresa apresentou suas inovações, considerando três principais áreas, ganho de tempo, redução de custos e inteligência e integração para o futuro.

Ganho de tempo

Juntamente com as duas novas locomotivas e o trem de metrô apresentados no centro de exposição ao ar livre, a empresa também lançou uma série de novas soluções para as cidades modernas em crescimento, incluindo um trem entre cidades de alta velocidade e altamente versátil e um trem de carga, os quais podem alcançar velocidades de até 250 km/h. O novo trem entre cidades oferece a opção de facilitar a flexibilidade durante as temporadas de alto/baixo volume de passageiros, enquanto o novo trem de fretes ganha tempo e pode reduzir os custos da cadeia de suprimento com uma solução de transporte de grandes volumes para alimentos frescos e materiais de primeiros socorros para assistência em catástrofes.

Redução de custos

Tendo em mente a otimização, a empresa também revelou o PHM, um "sistema de cuidados com a saúde" sensorial para trens. O novo e avançado sistema fornece às operadoras diagnósticos e predições em tempo real em relação à saúde de sua frota de trens, melhorando a tomada de decisões e reduzindo os custos através de diagnóstico preciso.

Integração para o futuro

A mais recente solução para fretes da CRRC, revelada para os espectadores na InnoTrans, imagina um mundo interconectado com um sistema de transporte adequado. Através da ligação de vários modos de transporte, tais como rodoviário, aéreo, ferroviário e marítimo em um sistema integrado, a empresa tem por objetivo melhorar o setor de logística, reduzir custos e aumentar a eficiência.

"A CRRC tem por objetivo construir uma empresa internacionalmente respeitada, concentrada nas soluções e no valor. Até o presente, temos trabalhado com parceiras em todo o mundo para melhorar o setor de transporte ferroviário, inaugurando mais de treze centros de P&D em todo o mundo, incluindo aqui na Alemanha com o Centro Sino-Germânico de Tecnologia de Trânsito Ferroviário construído em conjunto com a Universidade de Dresden", disse Cao Gangcai, porta-voz da CRRC. Ele acrescentou, "Pretendemos mostrar nossas realizações na InnoTrans 2018, mas também destacar as oportunidades de trabalho conjunto para a criação de valor para o setor e para os passageiros ferroviários".

A InnoTrans 2018 está sendo realizada de 18 a 21 de setembro, visite o Hall 2.2/Estande 310!

