A CRU vai promover principal conferência sobre fertilizantes da América Latina na Cidade do México

LONDRES, 7 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- Temos o prazer de anunciar que a Conferência Latino-americana de Fertilizantes 2019 (Fertilizer Latino Americano 2019) será realizada de 28 a 30 de janeiro de 2019, no hotel Hilton Reforma, na Cidade do México.

Robert Perlman, Chairman of CRU Group, addresses delegates at the Fertilizer Latino Americano Conference 2017 Industry expert speakers, led by Paul Burnside, give their views on the market at the Fertilizer Latino Americano Conference 2017

A mais importante conferência do setor atrai 700 produtores de fertilizantes, comerciantes (traders), distribuidoras e consumidores proeminentes de 50 países, para negociar produtos fertilizantes com o enorme setor agrícola da América Latina. A América Latina responde por 8% do nitrogênio global: 20% do consumo global de potássio e 16% do consumo global de fertilizantes de fosfato.

Além de amplas oportunidades de negócios, a programação abrangente de três dias irá fornecer aos delegados perspectivas atualizadas de mercado, desenvolvimentos em suprimentos, demanda, logística, as últimas tecnologias, comércio e sessões dedicadas sobre fertilizantes especiais.

O diretor do Portfólio de Eventos de Fertilizantes da CRU, Dominic Halahan, disse: "A Conferência Latino-americana de Fertilizantes é, de longe, o maior e mais significativo encontro do setor de fertilizantes da região, comercialmente. A Cidade do México é uma localidade popular para sediar a conferência, e teremos mais um encontro excelente em 2019".

Em paralelo com a conferência, haverá uma exposição dos últimos produtos e serviços. Para participar, contate Paul Terry pelo e-mail paul.terry@crugroup.com ou pelo telefone +44(0)20-7903-2131. Uma sala de reunião privada, reservada antecipadamente, irá lhe permitir marcar reuniões importantes antes da conferência.

Estamos muitos satisfeitos por contarmos com a participação já confirmada da OCP, Indorama, ICL e Ma'aden como patrocinadoras e estamos trabalhando de perto com a ANACOFER, a Associação Internacional da Indústria de Fertilizantes, a Fertilizar e a Abisolo no evento.

Visite http://www.fla-conference.com para obter mais informações e reservar seu lugar.

A Conferência Latino-americana de Fertilizantes é produzida em colaboração com a Argus.

A CRU oferece inteligência empresarial incomparável sobre metais, mineração e indústrias de fertilizantes globais, através de análises de mercado, avaliações de preços, consultoria e eventos. Desde sua fundação, em 1969, a empresa vem investindo consistentemente em pesquisa primária e metodologias robustas e desenvolveu equipes de especialistas em localidades essenciais no mundo, inclusive em mercados de difícil acesso como o da China.

A CRU emprega mais de 250 especialistas e tem mais de 10 escritórios na Europa, nas Américas, na China, Ásia e Austrália. Seu escritório em Pequim foi aberto em 2004.

Os eventos da CRU são muito respeitados por atrair os profissionais de mais alto nível e por fornecer oportunidades de formação de relacionamentos (networking) durante todo o ano a audiências globais. Para obter mais informações, visite http://www.crugroup.com/events .

