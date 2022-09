A cúpula Global de IA termina em Riad, reafirmando a participação crescente da Arábia Saudita em moldar o futuro da IA

RIAD, Arábia Saudita, 17 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A segunda Cúpula Global de IA foi encerrada hoje, afirmando o reconhecimento e o investimento do Reino da Arábia Saudita na crescente importância da inteligência artificial (AI). O evento global de três dias reuniu líderes e especialistas de destaque em IA para discutir as oportunidades e as limitações impostas pela tecnologia. A cúpula organizada pela Autoridade de Dados e Inteligência Artificial da Arábia Saudita (SDAIA) atraiu mais de 15 mil participantes e mais de 200 palestrantes de 90 países.

"Estamos testemunhando o crescimento exponencial da IA e seus potenciais benefícios para a sociedade hoje e no futuro", disse S. Ex.ª Dr. Esam Alwagait, diretor do National Information Center na Arábia Saudita, nas considerações finais. "Juntos, podemos construir um modelo pioneiro que libere o valor dos dados e da IA que irá impulsionar as economias baseadas no conhecimento, resolver desafios e oferecer um futuro mais brilhante para as gerações."

Líderes empresariais e especialistas acadêmicos altamente respeitados discursaram na cúpula, incluindo Amin Nasser, CEO da Aramco, Dr. Junaid Bajwa, cientista-chefe médico da Microsoft Research, Sebastian Thrun, CEO da Kitty Hawk e Dr. Jürgen Schmidhuber, diretor da iniciativa de IA da KAUST.

Embora tenha apresentado o potencial da IA, a cúpula também estimulou ações mais imediatas. No dia da abertura, os estados-membros da Organização de Cooperação Digital finalizaram e assinaram a Declaração de Chamada à Ação de IA de Riad, delineando a sua visão de longo prazo para aproveitar a IA em benefício das pessoas, comunidades, nações e do mundo como um todo. No dia seguinte, a Arábia Saudita anunciou que se juntaria à Parceria de Desenvolvimento Digital do Banco Mundial, que ajuda a levar tecnologias de IA para países em desenvolvimento.

Hoje, a cúpula foi encerrada com o lançamento de uma nova iniciativa conjunta entre a SDAIA e o Google Cloud com o objetivo de capacitar as mulheres a ocupar funções em IA e aprendizado de máquina. O programa oferecerá treinamento gratuito para 25 mil mulheres ao longo de cinco anos, visando aumentar a proporção de mulheres que trabalham na área.

No total, mais de 40 parcerias e memorandos de entendimento foram assinados na cúpula. Essas parcerias, juntamente com a conclusão da cúpula, marcam o progresso constante do Reino em direção à sua meta Visão 2030.

