A Davinci Motor entra oficialmente no mercado da UE com o lançamento dos motociclos elétricos DC100 na EICMA 2022

MILÃO, 13 de novembro de 2022 /PRNewswire/-- A Davinci Motor, um fabricante chinês de motociclos elétricos robóticos de elevado desempenho em rápido crescimento, revelou planos para se expandir para o mercado da UE com o lançamento do seu novo veículo DC100 de duas rodas na conferência de imprensa na EICMA, a principal exposição de motociclos do mundo, realizada de 8 a 13 de novembro em Milão.

A empresa apresentou o seu DC100 com desempenho premium, desenvolvido utilizando tecnologia de ponta em colaboração com a prestigiada Universidade Tsinghua, em Pequim, na China.

DAVINCI Booth Q70, Hall 13, EICMA 2022.

"Estamos extremamente entusiasmados com o lançamento oficial no mercado da UE, que é estrategicamente importante para a Davinci", afirmou Rosanna Libia, Diretora de Comércio Internacional da Davinci Motor."Estamos orgulhosos por apresentar a marca e o DC100, o símbolo da nossa arte e inovação em I&D."

A Davinci Motor lançou pela primeira vez o DC100 em julho de 2021 no mercado chinês antes de abrir a sua primeira fábrica em Zibo, na China, em agosto deste ano, com o DC100 já em produção experimental.

Com o lançamento do futurista DC100, a Davinci Motor pretende proporcionar aos utilizadores na Europa uma experiência de condução mais segura e agradável. O veículo de duas rodas foi concebido como uma solução de mobilidade que consegue um equilíbrio perfeito entre aceleração, velocidade e autonomia.

Utilizando a aplicação Davinci, os novos utilizadores podem ficar a conhecer rapidamente as funcionalidades inovadoras do motociclo. Os motociclistas podem colocar o smartphone no suporte para telefone e, uma vez no sítio, o telefone serve como painel interativo do utilizador, tornando-se numa ferramenta de navegação, ao mesmo tempo que fornece informações, como o estado do veículo, a autonomia restante e detalhes de localização, para citar algumas.

A Davinci Motor trabalhou incansavelmente para simplificar os controlos do DC100. O sistema de controlo inteligente integra perfeitamente vários componentes ao mesmo tempo que proporciona uma aceleração instantânea e adaptável combinada com controlos intuitivos e reativos. O suave sistema para a frente e para trás e a assistência para subidas e descidas ajudam o motociclista a controlar o veículo e fornecem uma velocidade máxima de 5 km/h e 7 km/h graças à capacidade de perceção do robô DC100 de duas rodas.

"O DC100 marca uma nova era para a mobilidade elétrica", acrescentou Rosanna Libia. "A nossa equipa de I&D criou um novo design combinado com uma nova tecnologia e uma nova experiência de condução para todos os utilizadores. Estamos entusiasmados por ver o que nos reserva o futuro."

A empresa está a aceitar encomendas de pré-venda para o DC100, com um preço de 26 000 euros. As entregas para aqueles que derem uma entrada estão escalonadas entre o segundo e o terceiro trimestre do próximo ano. Daqui para a frente, a Davinci Motor vai também preparar as bases para a abertura do seu primeiro showroom e hub central na Europa.

Sobre a Davinci Motor

Fundada em 2013, a Davinci Motor é uma empresa de tecnologia inovadora que se dedica à investigação e desenvolvimento de veículos robóticos, com uma combinação perfeita de desempenho e facilidade de utilização. A missão da Davinci Motor é criar uma experiência de condução divertida e excecional para todos os utilizadores, e o DC100 vai fazer com que os utilizadores consigam precisamente isso. Para mais informações, visite https://www.davincimotor.com ou siga-nos no:

