A Davinci Motor vai apresentar o DC100 ao mercado europeu na EICMA 2022

MILÃO, 7 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- a Motor Davinci, o novo fabricante chinês de motociclos elétricos robóticos de elevado desempenho, vai fazer a sua estreia europeia na EICMA, a principal exposição mundial de motociclos, que decorre este ano entre 8 e 13 de novembro em Milão, Itália.

Na exposição, a Davinci Motor lançará o futurista DC100, a primeira motocicleta elétrica concebida para rivalizar com o desempenho dos motociclos convencionais de 1000 cc.

"Vemos a EICMA como o palco perfeito para apresentar oficialmente a nossa marca e o nosso produto ao mercado europeu. A Davinci Motor é uma start-up que tem vindo a trabalhar no desenvolvimento de uma nova tecnologia e design de produtos há mais de 7 anos, e estamos ansiosos por mostrar ao mundo aquilo de que os nossos produtos são capazes", afirmou Rosanna Libia, Davinci Motor International Business Manager.

Um robô de duas rodas, nascido para ser diferente

Tal é evidente ao olhamos para as especificações técnicas. Pensado para atingir o equilíbrio perfeito entre aceleração, velocidade e alcance, o DC100 tem uma aceleração de 0-100 km/h (0-60 mph) em cerca de 3 segundos, pode atingir uma velocidade máxima de 200 km/h (124 mph) e tem uma autonomia de mais de 400 km (249 mi). Pode ser convenientemente carregado em estações de carregamento rápido de nível 3 DC, com uma carga total que demora apenas cerca de 30 minutos.

Além disso, com o seu sistema de controlo robótico inteligente, o DC100 dá aos motociclistas controlo completo da potência de 100 kW (135 hp) que é fornecida pelo motor síncrono AC autodesenvolvido da Davinci montado diretamente na roda traseira, bem como uma experiência de condução mais segura graças a funcionalidades avançadas, incluindo o controlo de tração, CBS, ABS, apenas para mencionar alguns.

Por último, o DC100 apresenta a nova tecnologia de bateria cell-to-chassis, que permite reduzir o número de componentes, aumentando assim o espaço interior e reduzindo o peso do veículo. Uma solução técnica para aumentar diretamente a energia enquanto a tecnologia de bateria existente permanece inalterada.

Para anunciar o lançamento da marca e do DC100 na EICMA, a Davinci Motor irá organizar uma conferência de imprensa organizada por Rosanna Libia no dia de abertura do evento às 13H20, hora local no Hall 13, stand Q70 na Fiera Milano.

"Todos nós conhecemos a grande cultura motard na Europa e estamos muito entusiasmados por abraçar esta cultura", afirmou Qi Wang, COO da Davinci Motor. "A EICMA 2022 marca a primeira aparição do DC100 fora da China e gostaríamos de convidar todos os participantes para visitar o nosso stand na EICMA."

Sobre a Davinci Motor

Fundada em 2013, a Davinci Motor é uma empresa inovadora em termos de tecnologia que se dedica à investigação e desenvolvimento de veículos robóticos, com uma combinação perfeita de desempenho e facilidade de utilização. A missão da Davinci Motor é criar uma experiência de condução divertida e excecional para todos os utilizadores, e o DC100 é o produto certo para o conseguir. Para mais informações, visite https://www.davincimotor.com ou siga-nos através de:

